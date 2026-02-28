TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan 28 Şubat mesajı… “Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek vesayet odağı kalmamıştır”

TBMM Başkanı Kurtulmuş mesajında; “28 Şubat, hem askeri hem de sivil vesayetçi kurumlarla millî iradenin tahakküm altına alınmak istendiği, özellikle de inanç hürriyetinin daraltıldığı bir dönem olarak hafızalarımızda yer almaktadır. Bu acı tecrübe, demokrasinin; hukuk devleti ve insan onuru zemininde korunması gereken bir emanet olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmaktadır. Türkiye demokrasisi, geçmişin yanlışlarıyla yüzleşip dersler çıkarabildiği ölçüde güçlenmiştir. Bugün bir kez daha idrak ediyoruz ki; meşruiyetin yegâne kaynağı millî iradedir. Devletin tüm kurumları, hiçbir vatandaşını kimliği, kıyafeti, kanaati ve yaşam tarzı üzerinden dışlamayan bir işleyişi sürdürmek zorundadır. Toplumsal barışın temeli, farklılıklarımızı çatışma sebebi değil, ortak zenginliğimiz olarak görmektir” ifadelerine yer verdi.

“ARTIK HİÇBİR VESAYET ODAĞI KALMAMIŞTIR”

Kurtulmuş şunları söyledi: “Bugünkü görevimiz; adalet duygusunu tahkim eden, millî hassasiyetlerimizi koruyan ve özgürlükleri genişleten zemini kararlılıkla büyütmektir. Artık, ülkemizin geleceğinde benzer acıları üretecek hiçbir müdahale zemini, hiçbir vesayet odağı kalmamıştır. Milletimiz her türlü darbe girişimine karşı durarak, geleceği kardeşlik ve dayanışma ruhuyla inşa etmeyi sürdürecektir. 28 Şubat post-modern darbecilerinin sebep olduğu haksızlıkların yükünü omuzlarında taşıyan tüm mağdurları saygıyla anıyor; yaşananların tekerrür etmemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ediyorum”