Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Katar’a düşen füze enkazı patladı, halk panikle kaçıştı

İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik başlattığı füze saldırıları sırasında Katar hava sahasına giren füzeler hareketli dakikalar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerleşim yerlerine düşen füze enkazlarının patladığı ve halkın büyük bir panikle sığınaklara kaçtığı görülüyor.

GÖKYÜZÜNDEN FÜZE ENKAZI YAĞDI

28 Şubat 2026 sabahı başlayan küresel gerilim, Katar'ın başkenti Doha ve çevresinde korku dolu anlara sahne oldu. İran'ın İsrail’e fırlattığı balistik füzelerin bir bölümü, bölgedeki ABD üslerini (El-Udeyd) hedef alması veya hava savunma sistemleri tarafından vurulması sonucu Katar topraklarına düştü.

YEREL HALK DEHŞET İÇİNDE KAÇIŞTI

Sosyal medya platformu X'te hızla yayılan videolarda, gökyüzünden alev topları halinde düşen enkazların yere çarpma anı ve sonrasında yaşanan şiddetli patlamalar saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yerel halkın çığlıklar içinde güvenli alanlara kaçmaya çalıştığı görülürken, yetkililer sükunet çağrısı yaptı.

KATAR’DA HAVA SAHASI SİVİL UÇUŞLARA KAPATILDI

Şu an için Katar makamlarından resmi bir ölü veya yaralı açıklaması gelmedi; ancak enkazın düştüğü noktalarda maddi hasarın büyük olduğu bildiriliyor.

Bölgedeki uçuş güvenliği nedeniyle Katar ve çevresindeki birçok ülke hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.