Yaşam Zirve o ilimize ait! İşte Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına ulaşan noktası
Yaşam

Zirve o ilimize ait! İşte Türkiye'nin en fazla kar kalınlığına ulaşan noktası

Türkiye’de en yüksek kar kalınlığı 293 santimetre ile Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Tepesi’nde kaydedildi.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı bazı noktalarda metrelerce yüksekliğe ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre en yüksek ölçüm, 293 santimetre ile Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Tepesi’nde kaydedildi.

 

Çığ riski bulunuyor

Ülkede bulunan diğer kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları ölçüldü. Buna göre, kış turizmi merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları, şu şekilde kayda geçti:

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 285, Erzincan Ergan Kayak Merkezi 272, Hakkari Kayak Merkezi 244 santimetre.

 

Kar kalınlığı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 235, Erciyes Kayak Merkezi’nde 202, Sarıkamış Kayak Merkezi’nde 200 santimetre olarak ölçüldü.

Öte yandan Rize’de Handüzü Yaylası’nda 198, Tunceli’de Ovacık Kayak Merkezi’nde 195, Giresun’da Kümbet Kayak Merkezi’nde ise 192 santimetre kar kalınlığı tespit edildi.

 

Yetkililer, yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

