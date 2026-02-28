Osmanlı sarayında katı disiplin: Padişahtan görevlilere herkes kurallara bağlı

Osmanlı sarayları, yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda sıkı disiplinin hüküm sürdüğü özel yaşam alanlarıydı. Başta Topkapı Sarayı olmak üzere, sarayın her köşesinde padişahtan görevlilere kadar herkes için katı kurallar geçerliydi. Bu kurallar, hem devlet otoritesini korumak hem de saray düzenini sağlamak için büyük önem taşıyordu. İşte Osmanlı sarayında uygulanan ve günümüzde oldukça ilginç gelen o kurallar…