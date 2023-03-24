  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2008 krizini bilen isim korkuttu! Bu kez İflas için o iki banka işaret edildi

Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! AK Parti Fulya Öztürk'e teklif yaptı

Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu

Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan hedefleri belirledi, o ülkenin bombardıman uçakları vurdu

Tüm Türkiye bu iddiayı konuşuyor! ABD'li firma, Türkiye'de tek tek evlere gidip...

Yavuz Ağıralioğlu'ndan 'parti değiştirecek misiniz' sorusuna dikkat çeken yanıt
Gündem Şaka gibi olay! Hatadan hemen dönüldü
Gündem

Şaka gibi olay! Hatadan hemen dönüldü

Yeniakit Publisher
2023-03-24 13:50:00 -
Şaka gibi olay! Hatadan hemen dönüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Ali Kılınç, evinin önünde duran 47 yıllık traktörü için telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Hiç gitmediği İstanbul-İzmir otobanından 'ihlalli geçiş' yaptığı uyarısı mesajı alan Kılınç, 'haline gülse mi? ağlasa mı?' bilemedi. Yetkililer, hatadan dönüldüğünü ve Kılınç'ın cezasının iptal edildiğini açıkladılar.

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen "16 H aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" mesajla şok yaşadı. OTOYOL AŞ. tarafından atılan mesajı öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.

OTOYOL A.Ş. tarafından yapılan araştırmada traktörün geçiş kaydının bulunmadığı ve hatanın kısa sürede düzeltildiği öğrenildi.

OTOYOL A.Ş. tarafından şu açıklama yapıldı: "Habere konu olan (352129230311204621) numaralı, ihlalli (ödemesiz) geçişin; (16H9897) plakalı araca ait olmadığı tespit edilmiştir. Geçişi yapan araca ait plakanın, standartlara uygun olmaması nedeniyle plaka okuyucu cihazlar tarafından farklı algılandığı tespit edilmiş olup, 16H9897 plakalı araca ait ihlalli (ödemesiz) geçişin iptali tarafımızca yapılan kontroller sonrasında 16.03.2023 tarihinde, haber yayınlanmadan önce gerçekleştirilmiştir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23