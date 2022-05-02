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Dünya Şaka gibi olay! 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı
Dünya

Şaka gibi olay! 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı

Hollanda'nın Utrecht şehrinde dört yaşında bir çocuk annesinin arabasıyla park halindeki iki araca çarptı. Küçük çocuk daha sonra pijaması ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 14:19:00 -
Şaka gibi olay! 4 yaşındaki küçük çocuk annesinin arabasını kaçırdı

Hollanda’nın Utrecht şehrinde okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

4 yaşındaki bir çocuk annesinin arabasını gizlice alarak evden kaçtı.

Küçük çocuk, araçlara çarptıktan sonra pijamaları ve çıplak ayaklarıyla kaza yerinden uzaklaştı.

Yaralanan olmadı

Görgü tanıkları çocuğu tek başına yolda yürürken görünce polisi aradı.

Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını söylerken Instagram’da yaptıkları açıklamada “Yeni Max Verstappen keşfettiklerini” ifade etti.

Ailesine teslim edildi

Polis ekipleri küçük çocuğu ailesine teslim etmeden önce sıcak çikolata ikram etti.

Ekipler dört yaşındaki çocuğa oyuncak ay hediye ettikten sonra ailesine teslim etti.

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