Şaka gibi 1 Limon 1 portakaldan 3 litre limonata tarifi! Has limonata nasıl yapılır? Ev yapımı kolay gerçek tarif

1 Limon 1 Portakaldan 3 Litre Limonata Tarifi

Hazırlama Pişirme Servis 10 dakika - 3 Litre

Malzemeler :

1 adet limon

1 adet portakal

1 çay kaşığı limon tuzu

1,5 su bardağı toz şeker

3 litre su

Hazırlanışı:

İlk olarak 1 adet limon ve 1 adet portakalı 1 gece önceden derin dondurucuya koyup, bekletin. (Limon ve portakalın üzerlerine koku sinmesin diye bir poşete sarıp, koyabilirsiniz).

Ertesi gün limon ve portakalı derin dondurucudan çıkartıp, bir kere yıkayın. 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Limon ve portakalı küp küp doğrayın. Mutfak robotu içine koyun.

Doğradığınız portakal ve limonun üzerine 1 buçuk su bardağı toz şeker ekleyin.

Portakal ve limon iyice ezilene kadar robottan geçirin. Şekeri damak tadınıza göre azaltıp, çoğaltabilirsiniz.

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Limonata ( Hakiki Tat) Tarifi İçin Malzemeler

-4 adet limon

-1.5 su bardağı toz şeker

-2 su bardağı sıcak su

-8 bardak soğuk su

-1 portakal kabuğu rendesi (Dondurucudan kullandım)

-1 portakal suyu (1/2 (yarım) su bardağı kadar dondurucudan kullandım)

-1 tatlı kaşığı silme limon tuzu (İsteğe bağlı)

-1 fiske zerdeçal (Sapsarı renk veriyor, kullanmayabilirsiniz)

Limonata ( Hakiki Tat) Tarifi Nasıl Yapılır?

Limon kabukları rendelenir veya soyacak yardımı ile beyaz kısımları gelmeyecek şekilde incecik soyulur.

Limon kabuğu, portakal kabuğu zerdeçal ve toz şeker rengi iyice değişip, şekerler ıslanana kadar yoğurulur.

Şekerli karışıma sıcak su dökülüp karıştırılır. Üzeri örtülerek 1 saat kadar dinlendirilir (Sıcak su ile renk ve aromasını bırakıyor)

Dinlenen karışıma sıktığımız limon suları eklenir ve süzgeçten geçirilir. İsteğe bağlı limon tuzu eklenerek karıştırılır.

Soğuk su ilavesi yapılarak tat kontrolü yapılır. (Damak tadınıza göre şeker ve su ilavesi yapabilirsiniz)

Dondurucuda varsa eğer biraz portakal suyu eklenir. Soğutup, içmeye hazır hale getirilir afiyet olsun



Robottan geçirdiğiniz limon ve portakal püresini derin bir kap içine alın.

Üzerine 3 litre su ve 1 çay kaşığı limon tuzu döküp, iyice karıştırın. Bu şekilde 10 dakika kadar bekletin. Ara sıra karıştırın ki şeker iyice erisin. Limon tuzu yerine küçük bir limon suyu ekleyebilirsiniz.

Son olarak limonlu karışımı ince delikli süzgeçten mümkünse tülbentten geçirin.

Daha sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

Hazırladığınız 1 limon 1 portakaldan 3 litre limonatayı soğuk olarak servis edebilirsiniz.

1 Limon 1 Portakaldan 3 Litre Limonata Kaç Dakikada Hazırlanır? Kaç Kişiliktir?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 10 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 0 dakikası da pişirme süresidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 3 litre 1 limon 1 portakaldan 3 litre limonata içindir.