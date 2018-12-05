Şaka diye insanları yakıp kaçıyor! Her yerde aranıyor
İran'da şaka adı altında insanları ateşe verip motosikletle kaçan şahsın yakalanması için, özel ekip oluşturuldu.05 Aralık 2018 Çarşamba 17:38
İran polisi, sokak ve parklardaki birçok insanı 'şaka' diye yakıp, yaptığı hareketi bir arkadaşı tarafından çektirerek sosyal medyadan yayınlayan kişinin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.
İnsanları yakıp motosikletle kaçıyor
Başta parklarda istirahat halindeki insanları hedef seçen şahıs, gizlice yaklaştığı insanları yanında getirdiği yanıcı maddeyle ateşe verip, hızla motosikletle olay mahallinden uzaklaşıyor.
Özel ekip oluşturuldu
İran merkezli İSNA haber ajansı, şahısın eğlence amaçlı bu eylemi yaptığını aktararak, başkent polisinin söz konusu kişinin bulunması için özel ekip oluşturduğunu duyurdu.
Tahran polisi, söz konusu kişi hakkında bilgisi bulunan vatandaşlardan polise yardımcı olmalarını talep etti.
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