Şaka değil gerçek! S-400 çipi pazarda
Rusya'da askeri amaçlı S-400 mikroçiplerini satan bir iş adamı tutuklandı.
Rusya'da askeri amaçlı mikroçipleri satan bir iş adamı tutuklandı. RBC gazetesi, gözaltına alınan şahsın Ukrayna'dan temin ettiği çiplerin tanesini 15 bin rubleden (196 dolar) satışa çıkardığını yazıyor.
Gazete Moskova'daki Mitino elektronik pazarında satışa çıkan çiplerin S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinde kullanıldığını aktardı.
Adının Konstantin Kozgunov olduğu öğrenilen 58 yaşındaki girişimcinin Ukrayna'dan 10 adet mikroçip getirdiği belirtiliyor. Habere göre, çiplerden sekizi hala çalışır durumda.
Türkrus sitesinin haberine göre, hakkında kaçakçılık iddiasıyla soruşturma başlatılan Kozgunov, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alacak.