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Dünya Şaka değil gerçek! Bu kolye onu hayata bağladı
Dünya

Şaka değil gerçek! Bu kolye onu hayata bağladı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 20:34:00 -
Şaka değil gerçek! Bu kolye onu hayata bağladı

ABD’de boynundan silahla vurulan bir kişi, boynuna taktığı zincir kolye sayesinde hayata tutundu.

ABD’nin Kolorado eyaletinde Salı günü iki adamın tartışması sonucunda bir kişi silahla boynundan vuruldu. Polis yaptığı açıklamada, merminin vurulan kişinin boyundaki zincir kolyeye saplanması sebebiyle adamın ciddi bir yara almadan kurtulduğunu ifade etti. Açıklamada, “Yaklaşık on milimetre genişliğindeki bu gümüş zincir, müdahale ettiğimiz bir silahlı saldırının kurbanının hala hayatta olmasının tek nedeni. 22 kalibrelik mermi bir tartışma sırasında ateşlenmiş ve kurbanın boynuna saplanmak yerine taktığı zincire saplanmış. Sonuç olarak sadece delici bir yara almıştır. Şüpheli olay yerinde tutuklandı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya” denildi.

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