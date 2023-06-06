Şaka değil gerçek

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde İzmir'deki seçim süreci ve alınan sonuçları değerlendirdi. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir her zaman olduğu gibi hem CHP'ye hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmıştır" Aslanoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı" ifadelerini kullandı.

Aslanoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.