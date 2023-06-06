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Gündem Şaka değil gerçek
Gündem

Şaka değil gerçek

Yeniakit Publisher
2023-06-06 06:15:00 - 2023-06-06 06:47:30

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdiği bir konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde İzmir'deki seçim süreci ve alınan sonuçları değerlendirdi. "Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmir her zaman olduğu gibi hem CHP'ye hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmıştır" Aslanoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece İzmir’de olsa Kılıçdaroğlu kazanırdı" ifadelerini kullandı.

 

Aslanoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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