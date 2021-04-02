Sahur vakti paket servisle bereketlensin

Avdagiç, “Ramazan’da sahur vakti, paket servisiyle bereketlensin” ifadesini kullandı. Avdagiç, yeni salgın önlemleri kapsamında restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin paket servisle sınırlandırılacağına işaret etti. Avdagiç, şunları kaydetti: “Yeme-içme sektörünün pandemi dönemindeki mağduriyeti göz önünde bulundurularak paket servis saatlerinin sahur vaktine kadar uzatılması faydalı olacaktır. Böylece servis, daha geniş bir zamana yayılmış olur. Daha fazla bir servis talebi doğacağı için de Ramazan ayı boyunca motorcu, kurye ek istihdamına da imkân tanıyacaktır. Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur yapamayacak vatandaşlarımıza paket servisi seçeneğinin sunulması da yararlı olacaktır.”