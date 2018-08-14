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Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya tatlı dil' muskası!

Bartın'da vatandaşların dini duygularını istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sahtekarın mağdur ettiği kişilere, kayınvalidesinin tatlı dilli olması için muska yazdığı ortaya çıktı. Din sömürücüsü sahtekar, mağdurlara verdiği kağıdı bal veya reçelle ıslatarak kaynanalarına yedirmelerini ve muskayı da bir sürahiye koyarak 3 gün süreyle içirmesini söylemiş.

14 Ağustos 2018 Salı 17:38
Sahtekar din sömürücüsünden 'kaynanaya tatlı dil' muskası!

Bartın'da, kişilerin dini duygularını istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişinin polis ekiplerince yakalanma anı kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kendisini "imam hoca" şeklinde tanıtan ve özellikle kadınların dini duygularını istismar ederek güven kazanan R.K'yi takibe aldı. Şüpheli R.K, Kırtepe Mahallesi'ndeki bir parkta buluştuğu kadına bir şeyler yazdığı kağıdı verdiği sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, adli kontrol şartıyla salıverildi. 

KAYNANALAR İÇİN TATLI DİL MUSKASI

Şikayetçi D.Ü. isimli kadın, emniyetteki ifadesinde, "imam hoca" olarak tanıdığı kişiye, kayınvalidesinin tatlı dilli olması için 2 muska yazdırdığını anlattı. D.Ü, R.K'nin kendisine verdiği kağıdı bal veya reçelle ıslatarak kaynanasına yedirmesini, diğer muskayı da bir sürahiye koyarak 3 gün süreyle içirmesini söylediğini belirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise R.K'nin, müşterisi D.Ü'ye bir çay bahçesinde muska yaptığı esnada yakalanması yer alıyor.

MÜFTÜ: YARDIMI ALLAH'TAN İSTEYİN

Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, vatandaşların zaman zaman sıkıntıları olduğunda bu tarz arayışlara girdiğini anlattı. Sihrin, 7 büyük günahın arasında olduğunu anlatan Gündüz, şöyle devam etti:

"Sihir diye bir şey var. Sihrin dışında bir de böyle gelecekten haber veren, rızkın bollaşmasını temin eden, hastalıklara şifa olduğunu iddia eden bir kısım insanlar var. Bunların hiçbir hikmeti yok. Bunların temelinde menfaat var, para var. İnsanlara bu tür şeylere itibar etmemelerini öneriyorum. İmanı sağlam olanlar böyle bir şeye itibar etmiyorlar. Sıkıntılı vatandaşlar yardımını Allah'tan istesinler, bir kulun diğer bir kula bu konuda yardımı olamaz."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:38
  1. Bartın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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