Sahtekâr Biden'dan büyük utanmazlık! Tüh senin suratına

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Biden’ın Filistinliler için en çok çaba sarf eden kişi olduğunu iddia etmesini eleştirdi. Korkmaz, Biden’ın aslında Siyonist İsrail’in soykırımına tam destek verdiğini belirtti. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sahtekâr Biden, geçenlerde şöyle dedi:

“Filistinliler için herkesten daha fazlasını yapan benim!”

Bu cümlesi, aslında onun Siyonist İsrail’in soykırımına verdiği tam desteği anlatıyor! (...)"

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