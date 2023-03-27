  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sahte vali okulları tatil etti!
Yerel

Sahte vali okulları tatil etti!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 12:49:00 -
Sahte vali okulları tatil etti!

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından şiddetli yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu.

Ancak daha sonradan paylaşımın, Vali Ayhan adına açılan sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.

Vali Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gülmek yada gülmemek

gercekten inanan olurmu zannetmiyorum çünkü devlet kurumlarına yazıyla gider izin davası
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23