Sahte vali okulları tatil etti!
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından şiddetli yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu.
Ancak daha sonradan paylaşımın, Vali Ayhan adına açılan sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.
Vali Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum." dedi.