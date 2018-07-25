Sahte takılar zararlı mıdır?

SAHTE TAKILARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR



- Kulağa takılan sahte takılar, içerdikleri nikel madde nedeniyle kulak yaralarına ve iltihaplarına neden olabilir.

- Parmak ve bileklere takılan sahte takılar ise eklemlerde ödeme neden olur. Ayrıca takılarda bulunan kanserojen maddeler, ciltten kana bulaşarak kemiklerde de zararlı tümörlerin oluşma riskini artırır.

- Kalitesiz metaller, alüminyum ve nikel içeren bu takılar kolye olarak kullanıldıklarında; egzama, mantar ve cilt ödemlerinin ortaya çıkmasını sebep olur. Özellikle nikel maddesine alerjisi olan kişiler bu süreçleri, sahte takıları kullandıktan sonra 24 saat içerisinde yaşar.

- Son yıllarda gençler arasında moda olan piercinglerin de sahteleri ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verir. İlerleyen zamanlarda ise tedavisi olmayan hastalıklara dönüşür. Burna takılan piercingler, sinüs kanallarını tıkadığından sinüzit hastalıklarına ya da migren ağrılarına neden olur.

Dile ya da dudak kenarına takılan piercing; diş eti kanserine kadar yol açabilir. Vücuttaki zararlı bakterilerin artmasına neden olan bu takılar; kızarıklık, kaşıntı, kanama, ödem, baş ağrısı, halsizlik ve hatta depresyon gibi belirtilerle kendini gösterir.

- Sahte takılarda bulunan nikel maddesine alerjisi olmayan kişilerin ise ciltleri belli bir süre bu belirtileri göstermez. Fakat terleme, takının olduğu bölgenin ıslanması ve nemli kalması gibi durumlar sonucunda takıda bulunan zararlı kimyasalların cildin derisini incelterek sağlıklı hücrelerin sayısını azaltıp yaşlanmayı hızlandırır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.