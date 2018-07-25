THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Sahte takılar zararlı mıdır?

İmitasyon takı olarak da adlandırılan sahte takıların sağlığa birçok zararı bulunmaktadır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:30
Sahte takılar zararlı mıdır?

SAHTE TAKILARIN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

- Kulağa takılan sahte takılar, içerdikleri nikel madde nedeniyle kulak yaralarına ve iltihaplarına neden olabilir.

- Parmak ve bileklere takılan sahte takılar ise eklemlerde ödeme neden olur. Ayrıca takılarda bulunan kanserojen maddeler, ciltten kana bulaşarak kemiklerde de zararlı tümörlerin oluşma riskini artırır.

- Kalitesiz metaller, alüminyum ve nikel içeren bu takılar kolye olarak kullanıldıklarında; egzama, mantar ve cilt ödemlerinin ortaya çıkmasını sebep olur. Özellikle nikel maddesine alerjisi olan kişiler bu süreçleri, sahte takıları kullandıktan sonra 24 saat içerisinde yaşar.

- Son yıllarda gençler arasında moda olan piercinglerin de sahteleri ciddi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verir. İlerleyen zamanlarda ise tedavisi olmayan hastalıklara dönüşür. Burna takılan piercingler, sinüs kanallarını tıkadığından sinüzit hastalıklarına ya da migren ağrılarına neden olur.

Dile ya da dudak kenarına takılan piercing; diş eti kanserine kadar yol açabilir. Vücuttaki zararlı bakterilerin artmasına neden olan bu takılar; kızarıklık, kaşıntı, kanama, ödem, baş ağrısı, halsizlik ve hatta depresyon gibi belirtilerle kendini gösterir.

- Sahte takılarda bulunan nikel maddesine alerjisi olmayan kişilerin ise ciltleri belli bir süre bu belirtileri göstermez. Fakat terleme, takının olduğu bölgenin ıslanması ve nemli kalması gibi durumlar sonucunda takıda bulunan zararlı kimyasalların cildin derisini incelterek sağlıklı hücrelerin sayısını azaltıp yaşlanmayı hızlandırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:30
  1. sağlık
  2. kadın
  3. yaşam
  4. sağlıklı yaşam
  5. sahte takı
  6. takı
  7. takılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!