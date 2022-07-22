Sahte psikoloğa hangi saf ünlüler gitti? O isim, "Merak ediyorum" deyip açıkladı

Muğla'da, "ünlülerin psikoloğu" olarak bilinen D.T.'nin, lise mezunu olduğu, klinik açma yetkisinin bulunmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıkmıştı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "ünlülerin psikoloğu"na hangi saf ünlülerin gittiğinin peşine düştü. İşte o dikkat çekici yazı:

"Muğla'da, 'ünlülerin psikoloğu' olarak bilinen D.T.'nin (48), lise mezunu olduğu, klinik açma yetkisinin olmadığı ve sahte psikolog olarak hastalara seans verdiği ortaya çıktı.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan D.T.'nin kliniği mühürlendi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

D.T.'nin ismi neden açıklanmıyor? Yeniden insanları dolandırmaya başlarsa zorluk yaşamasın diye mi?

Bu haberi okuyunca hiç şaşırmadım.

Çünkü bu ülkede elini sallasan yaşam koçuna, meditasyon hocasına, psikoloğa, spiritüel guruya çarpıyor.

Zenginler sahte yaşam koçuna, meditasyon hocasına, parası az olan ise üfürükçüye para kaptırıyor!

Çünkü hayatın her alanda zor olduğu, tüketim toplumunun insanları kafesin içine soktuğu bu çağda insanların gerçekten ruhsal bir desteğe ihtiyacı var.

Ve bu ihtiyaç devasa bir psikolojik destek sektörü oluşturdu.

Bu işten kolay ve güzel para kazanıldığı için de birçok insan çakma sertifikalarla 'ben psikoloğum, yaşam koçuyum, spiritüel önderim' deyip insanları kandırıyor.

Bu durumdan en çok da işini layıkıyla yapan, gerçekten bu alanlar da eğitim almış uzmanlar zarar görüyor!

Gerçi uzmanlar arasında yüksek seans ücret aldıkları için insanların sahte psikologlara yönelmesine neden olanlar da yok değil!

D.T gibi ağzı laf yapan, birkaç psikoloji, gelişim, meditasyon kitabı okuyanlar çok rahat insanları kandırıp büyük paralar kazanıyor.

Emniyet tüm Türkiye'de sahte meditasyon hocası ve yaşam koçlarına yönelik operasyon düzenlese 'spiritüel' sövüşleme sektöründe adam kalmaz!

Durum gerçekten vahim!

Ben bu haberde asıl D.T.'nin kandırdığı ünlüleri merak ediyorum!

Lise diplomalı sahte psikoloğun tavsiyeleriyle hayatları hangi yöne kaydı acaba?"