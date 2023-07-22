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Yerel Sahte MİT'çi dolandırıcılıktan yakalandı
Yerel

Sahte MİT'çi dolandırıcılıktan yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 07:24:00 -
Sahte MİT'çi dolandırıcılıktan yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli polislerce gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bodrum Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ilçede kendini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli H.A'nın, mağdur şüphelilerin bankacılık işlemleri, yatırım ve taşınmaz alım-satım işlemlerini nüfuzunu kullanarak gerçekleştirme vaadiyle maddi menfaat sağlayarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan ve "resmi belgede sahtecilik"ten hakkında yakalama kararı olan H.A, uzun süren çalışmalar ve takip sonucu Yalıkavak Mahallesi'nde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

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