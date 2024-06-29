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Gündem Sahte kimlikle bir buçuk yıl aramızda dolaşan firari yakalandı
Gündem

Sahte kimlikle bir buçuk yıl aramızda dolaşan firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-29 09:42:00 - 2024-06-29 10:16:32

Bir buçuk yıl sahte Irak kimliğiyle aramızda dolaşan cezaevi firarisi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1.5 yılı aşkın süredir aranan şüpheli jandarma ekiplerine yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kuşadası'nda suçlulara göz açtırmıyor. Yasadışı Bahis Oynanmasına Yer veya İmkan Sağlama, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarını işleyen ve hakkında 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ve Jandarma İstihbarat ekiplerine yakalandı. Uzun süredir fiziki takibi sürdüren Jandarma ekipleri, A.A. isimli şüpheliyi uzun süredir fiziki takibe almıştı. Durdurulan şüphelinin kimliğini soran ekipler Irak sürücü belgesi ile karşılaştı. A.A.'nın şüpheli tavırlarının ardından detaylı bir araştırma yapan jandarma ekipleri şahsın Arap asıllı değil Türk asıllı olduğunu öğrendi. Yapılan sorgulamada şüphelinin 4 ayrı suçtan toplamda 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şüpheliye resmi evrakta sahtecilik suçundan da ayrı işlem yapıldığı öğrenildi.

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