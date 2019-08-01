Sahte içki öldürüyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel Kaş, sahte içki (metil alkol) zehirlenmesi tedavisinin oldukça zor ve tedavi başarısının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Mersin’de temmuz ayının başında sahte içki nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi, 15 kişinin de tedavi altına alınması, gözleri bir kez daha ’metil alkol’ zehirlenmesine çevirdi. Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yüksel Kaş, sahte içki (metil alkol) zehirlenmesi konusunda bilgi verdi. Dr. Kaş, “Sahte içki yapımında kullanılan metil alkol çok toksik (zehirleyici) bir maddedir. Metil alkol eritici olarak boya endüstrisinde ve antifrizlerde, ispirto üretiminde kullanılır. Evde meyveden yapılan alkol üretiminde bir miktar metil alkol de üretildiğinden bunun ayrıştırılması yapılmayınca ciddi zehirlenme yapar. Daha ucuz olduğu için gerçek içkilerdeki etil alkolün yerine metil alkol kullanılmaktadır. Sahte içkileri ucuz satmaktalar ve kullananların (sağ kalanlar) ifadesine göre ispirto gibi koktuğu bilinmektedir. Ama içkinin sahte olup almadığının fark edilmesi oldukça güçtür. Küçük miktarlarda bile (15-30 ml; 1-2 yemek kaşığı) toksik etkisi olabilmekte, 60 ml alımı bile öldürücü olabilmektedir. Sahte içki kanda formaldehite ve sonunda formik asite dönüşerek zararlı etkilerini gösterir. Yani vücutta asidoza neden olur. Bu dönüşüm zaman alır. Bu nedenle belirtiler geç başlar. Kişi metil alkolü aldıktan 6-12 saat sonra ilk belirtileri görülmeye başlanır. Eğer kişi beraberinde etil alkol (normal içki) almışsa belirtiler daha geç başlar. Normal alkol zehirlenmesi gibi başlar ama daha farklı olarak; uyuklama, kas güçsüzlüğü ve öfori (sarhoşluk hali) çok daha belirgindir. Toplu zehirlenme şeklinde görülür. Kas güçsüzlüğü, ağır kusmalar, üst karın bölgesinde ağrılar, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı, sık soluma, bulanık görme, ışığa bakamama, çift görme ve sonunda tamamen görememe şikayetleri ile başlar. Görme sinirinde harabiyet sonucunda körlük gelişir. İlk belirtilerden sonra kişide gelişen nefes darlığını takiben deliriyum (çıldırma) ve ardından koma gelişir. Yaşayanlarda körlük kalıcı olabilir. Metil alkol zehirlenmesi fark edildiğinde ivedilikle yoğun bakıma yatırılıp takip edilmeli. Hastada metabolik asidoz ve koma gelişir. Hastaya tedavide etil alkol verilmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Çünkü metil alkolü vücutta yıkan enzim için yarışsın diye etil alkol verilir. Böylece metil alkol tehlikeli olan asit yapısındaki formaldehite dönüşmemiş olur. Ayrıca hastaya hemodiyaliz uygulanmasının son derece faydası vardır. Metil alkolün vücuttan atılması 3-4 günü bulur. Zehirlenen kişilerin çoğu yaşamını yitirir. Sağ kalanlarda da körlük büyük oranda kalıcı olur. Metil alkol zehirlenmesi görüldüğü gibi tedavisi oldukça zor ve tedavi başarısı oldukça düşüktür. Bu durumun yaşanmaması için alınacak önleyici tedbirler daha değerlidir” dedi.

’Zehirlenme nasıl anlaşılır’

Zehirlenmenin nasıl anlaşılacağı konusunda bilgi veren Dr. Yüksel Kaş, “Diyelim ki rakı içtiniz, sahte olduğundan ne zaman şüphelenmem gerekir diyenlere önerim: Rakı içtikten 6- 12 saat sonra denge ve hareket bozukluğu, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, bulantı ve kusma, şiddetli karın ağrısı, sırt, kol ve bacaklarda ağrı, görme bozukluğu belirtilerden en az ikisi varsa mutlaka acil servise başvurun” diye konuştu.