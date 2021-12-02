Sahte doçent, açık öğretim mezunu çıktı

Geçen aylarda, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi’nin profesörlük kadrosuna atan ve belgelerinin sahte olduğu anlaşılınca tutuklanan Zulal Atalay Laçin, ifadesini değiştirerek itirafta bulundu.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve “Tekrar ifade vermek istiyorum” dedi. Bunun üzerine Laçin’in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. “ODTÜ mezunu değilim, İngiltere’de master da yapmadım, doçent de değilim” dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin’in Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı. Laçin bakıma muhtaç otistik çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi’ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında ‘resmî belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin’in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.