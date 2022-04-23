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Yerel Sahte değil! O şehirde 1 milyon dolarlık 'tek banknot' ele geçirildi!
Yerel

Sahte değil! O şehirde 1 milyon dolarlık 'tek banknot' ele geçirildi!

VAN'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan takside arama yapan jandarma, müşterilerden birinin üzerinde ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amacıyla bastırılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 12:26:00 - 2022-04-23 12:57:24
Sahte değil! O şehirde 1 milyon dolarlık 'tek banknot' ele geçirildi!

VAN'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan takside arama yapan jandarma, müşterilerden birinin üzerinde ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amacıyla bastırılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından 18 Nisan günü Edremit ilçesine doğru giden bir taksiyi durdurdu. Jandarma araçta ve sürücü ile yolcuların üzerinde arama yaptı. Aramalarda ABD merkez bankası tarafından koleksiyon amaçlı sınırlı sayıda basılan 1 adet 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi. Şüpheliler Z.S., ve C.S. gözaltına alındı. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şubesi'nde yapılan incelemede banknotun gerçek olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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