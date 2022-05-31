Sahte bungalov çetesi çökertildi

Son 1 yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon liralık dolandırıcılık yapan şahısların, haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ise şoke etti.

Pandemi döneminde hem tatil hem de hastalıktan kendini izole etmek isteyen vatandaşların ilk tercihi arasında bungalovlar yer alıyor. Bungalovlar için adeta biçilmiş kaftan olan Sakarya’nın Sapanca ilçesi çevre şehirlerdeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Son zamanların en popüler tatil yerleri arasında olan bungalovlarda dolandırıcılık sayıları da artmaya başladı. Sakarya’da yaşanan 5 ayrı bungalov dolandırıcılığı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip neticesinde Sakarya ile bağlantısı olmayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (17) isimli şahısların farklı illerde yaşadığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şahıslardan 3’ü İstanbul, 1’i Bursa, 1’i Kocaeli ve diğer 1’i ise Yalova’da gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sahte bungalov resimleri ve boş bir arazinin konumunu koydukları sosyal medya ile internet sitelerinde polis ekiplerince takibe alındıktan sonra son 4 ay içerisinde 160’a yakın kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, kurdukları düzenden ve farklı dolandırıcılıklardan yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. Gerçekleşen operasyonda ise çok sayıda tablet, telefon, hesap kartları ve telefon hatları ele geçirildi. Daha öncesinden dolandırıcılıktan suç kaydı ve aranması bulunan A.Ç. (31) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.