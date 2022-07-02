Sahte besinlere dikkat! Sahte yiyecekler nasıl anlaşılır?

Sağlıklı beslenmek herkesin hayali. Ama birçok yiyeceğin sahtesi de çıktı. Bu durumda sahte yiyecekler nasıl anlaşılır sorusuna özellikle büyüklerin dikkat etmesi gerekiyor.

Sahte besinleri anlamanın kolay yolları bulunmaktadır. Birçok açıdan kendini belli eden sahte besinleri anlamak için neler yapmalıyız? Yumurtadan tarçına kadar birçok besinin sahtesi nasıl ortaya çıkar? İşte sahte besinleri anlamanın yolları...

Bir sahte yiyecek neden yapılır diye ilk anda sorabilirsiniz. Maliyetleri düşürmenin bir yoludur bu ve sadece para hırsından dolayı yapılır. Nar suyunun içine daha ucuz olan elma suyunu katmak diğer sahte yiyeceklerin yanında adeta masum kalmaktadır. Nar suyu tansiyonu düşürür, bu yüzden yüksek tansiyon hastalarına önerilmektedir.

Zeytinyağı ve Pirince Dikkat

Mutfaklarımızın değişmezi olan sıvı yağlar sahte çeşitlerin en yaygın olduğu alanlardan birisidir. Zeytinyağı kalp ve damar sağlığı açısından çok yararlıdır ama içine soya yağı, mısır, hatta palmiye yağı karıştırılıp satılıyor. Oldukça pahalı bir ürün olan bir şişe zeytinyağı da böylece ucuza üretilmiş ve piyasaya sürülmüş oluyor. Gerçek zeytinyağı buzdolabına konduğu zaman donar ve üzerinde bir tortu oluşur.

Sahte gıdalar hangileridir gibi zor bir soruya verilen cevaplar içinde pirinçler de var. Pilav yaparak çok tükettiğimiz pirinçlerin içine plastik karıştırıp satmak bu işin hilesi. Magazin ilavelerinde yazıldığına göre bu plastik pirinçlerden üç porsiyon yerseniz küçük bir naylon poşet yemiş kadar oluyorsunuz. Gerçek pirinci sahtesinden ayırmanın yolları içinde en geçerli yöntem pirinci suya koymak. Diba batıyorlarsa onlar gerçek pirinçlerdir. Bu arada uzun zaman kapalı bir kutuda kaldığı halde pirinç küflenme belirtisi göstermemişse de onun sahte pirinç olduğu anlaşılır. Ya da aldığınız pirinçten birkaç tanesini havanda döverek un haline getirin. Beyaz bir toz elde ediyorsanız korkmayın. Sarımsı renkte toz plastik pirinçleri işaret ediyor.

Sahteleri yapılan yiyecekler içinde son zamanlarda Çinlilerin yaptığı iddia edilen marul ve lahana bile var. Gıda boyaları ve çeşitli sıvılarla yapılan bu çakma sebzelerin insan sağlığı açısından ne derece tehlikeli olduğunu tahmin etmek güç değil. Belki de bu konudaki en önemli ürün sahte bebek mamaları oluyor.

Bütün bunlara karşılık alacağınız en iyi tedbir kaliteli ve bilindik markaların ürünleri kullanmak olacaktır. Gıda konusunda fiyatı düşünerek merdiven altı ürünlere yönelmeyin.

Yeşil bezelye

Yeşil bezelye göründüğü kadar basit değildir ve genellikle sahtedir. Sahte bezelye, soya fasulyesi, kar bezelye, renklendiriciler ve sodyum metabisülfit kombinasyonudur. Sodyum metabisülfit, birçok ülkede kanser ve 'metabolizma' sorunlarının gelişmesi riskinin yüksek olması nedeniyle yasaktır.

Sahte bezelye almaktan nasıl kaçınılır?

Bildiğiniz üreticilerden yeşil bezelye alın. Renk gerçek olamayacak kadar yeşilse, üründe bir miktar renklendirici olduğu anlamına gelir.

Yumurta

Çin Sağlık Bakanlığı'na göre, sahte yumurtalar benzoik asit, sodyum aljinat ve daha birçok zararlı bileşen içerir. Bu nedenle, bir yumurtanın hemen hemen her kısmı sahte olabilir. Bu sorun çoğunlukla Asya ülkelerinde bulunsa da, yumurta alırken dikkatli olmalısınız.

Sahte yumurta almaktan nasıl kaçınılır?

Sahte yumurtaların çok sert kabukları vardır. Genellikle gerçek olanlardan çok daha büyüktürler. Eğer kabuk iyi görünüyorsa, yumurta sarısına dikkat edin. Çok sarıysa, yumurta sahte olabilir.

Krem şanti

Bazı üreticiler o kadar yeteneklidir ki, krema yapmak için kremaya ihtiyaç duymazlar. Evet süt içerir fakat sahte krem şantinin süt miktarı da oldukça azdır.

Sahte krem şanti almaktan nasıl kaçınılır?

İçindekiler bitkisel yağ ve şeker içermemelidir.

TARÇIN

Cassia, her yerde tarçın olarak satılan ünlü ucuz bir alternatiftir. Farklı bir kokusu vardır ve en önemlisi sağlığınız için tehlikelidir. (Migrene de neden olabilir)

Sahte tarçın almaktan nasıl kaçınılır?

Gerçek tarçını kırmak çok kolaydır.