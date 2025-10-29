  • İSTANBUL
Yerel Sahte alkol can almaya devam ediyor!
Sahte alkol can almaya devam ediyor!

Sahte alkol can almaya devam ediyor!

Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan 55 yaşındaki Rojbin Z., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z. evinde fenalaştı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen şahsı hayata döndüremedi.

İlk belirlemelere göre şahsın kaçak içkiden zehirlendiği değerlendirildi. Rojbin Z.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de kaçak içki ihtimaline karşı geniş çaplı çalışma yürüttüğü öğrenildi.

