Hava ulaşımına kar engeli! İstanbul'daki dev havalimanlarında uçuşlar bir bir iptal ediliyor!

Havalimanlarında yoğunluk oluşmaması adına yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmeden yola çıkmamaları istenirken, havayolu şirketleri iptallerin artabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Seferleri iptal olan yolcuların bilet işlemleri için mobil uygulamalar ve çağrı merkezleri üzerinden hizmet verileceği belirtilirken, pistlerdeki kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İstanbul’da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Kuvvetli rüzgâr, yoğun yağış ve kar beklentisi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ile AJet, 12 Ocak 2026 tarihli birçok uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruların ardından binlerce yolcu, “Uçuşlar iptal mi, ertelendi mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerde iptaller dikkat çekerken, bazı uçuşlarda da gecikmeler yaşanabileceği belirtildi. THY, AJet ve Pegasus’un iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.

THY 12 OCAK SEFER İPTALİ

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan 54 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AJET 24 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.

Pegasus 46 seferi iptal etti

Pegasus internet sitesinden yapılan açıklamada, “İstanbul’da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.