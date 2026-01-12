Sakın ha sakın bu hatayı yapmayın! Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah kör uyandı

Yapılan kontroller sonucunda, Maynard'ın sağ gözünde yüzde 5 ila 10 oranında kalıcı görme kaybı meydana geldiği açıklandı. Yeni gözlük ölçümleri için hazırlık yapan genç kadın, günlük yaşamında artık daha sınırlı bir görüşe sahip olacağını söyledi. Yaşadıklarını değerlendiren Maynard, ilk müdahaleyi yeterli sandığını ancak bunun büyük bir hata olduğunu dile getirdi. Doktorların kendisine, uyanık kalması durumunda gözyaşı refleksiyle kimyasalın daha erken temizlenebileceğini söylediğini aktardı. Tedavi sürecinde kullanılan Morgan lensinin son derece acı verici olduğunu belirten Maynard, uygulanması gereken sürenin tamamına dayanamadığını ifade etti. Yaşadığı hissi, "Gözümün içine keskin parçalar saplanıyormuş gibiydi" sözleriyle anlattı. Olayın ardından psikolojik olarak da zor bir süreç geçirdiğini söyleyen Maynard, benzer kazalara karşı uyarıda bulundu. Kimyasal maddelerin gözle temas etmesi halinde zaman kaybetmeden ve uzun süre yıkama yapılması gerektiğini vurguladı. Genç kadın, "Bu tür kazalar insanı tamamen kör edebilir. Ben daha ağır sonuçlar yaşamaktan son anda kurtuldum" dedi.