Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar nelerdir? Şahıs firması kurmak için gerekli belgeler ve şahıs şirketi maliyeti en merak edilen konular arasında yer alır. Bireysel firma açmak, sermaye şirketlerine göre oldukça hızlıdır. Şahıs şirketi kurma maksimum 2 günü alır. Gerekli evrakları aşağıda sizler için sıraladık;

Mali Müşavir vekaleti

Tapu fotokopisi ya da kira kontratı

Nüfus cüzdan sureti

Vesikalık fotoğraf

İmza beyannamesi

İkametgah

Araç alış senedi ve ruhsat (varsa)

Şahıs şirketi açmak için göstereceğiniz işyeri adresinizi belirlemiş olmanız gerekir. Bu adres; dükkan, ofis, sanal ofis ya da home ofis olabilir. İş yeri adresinizi gösteren kira sözleşmesi ya da tapunuzun fotokopisi ile birlikte bir mali müşavir danışmanlığı almanız gerekir. Mali Müşavir ile şahıs şirketi kuracak kişi arasında sözleşme düzenlenir ve evraklar hazırlanır.