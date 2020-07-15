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Ekonomi

Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar nelerdir? Birey olarak kurabileceğiniz şirketlere şahıs şirketi adı verilir. Daha küçük yapıya sahip şirketlerdir. Kişisel olarak açılan şahıs şirketleri, sigortadan yararlanabilirler. Evden çalışan kişilerin fatura kesmek ya da sigortalarını doldurmak amacıyla yapmış olduğu resmi bir fırsattır. Peki ama kişisel, şahsi şirket kurmak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:58:00 -
Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar nelerdir?

Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar nelerdir? Şahıs firması kurmak için gerekli belgeler ve şahıs şirketi maliyeti en merak edilen konular arasında yer alır. Bireysel firma açmak, sermaye şirketlerine göre oldukça hızlıdır. Şahıs şirketi kurma maksimum 2 günü alır. Gerekli evrakları aşağıda sizler için sıraladık;

 

  • Mali Müşavir vekaleti
  • Tapu fotokopisi ya da kira kontratı
  • Nüfus cüzdan sureti
  • Vesikalık fotoğraf
  • İmza beyannamesi
  • İkametgah
  • Araç alış senedi ve ruhsat (varsa)

 

Şahıs şirketi açmak için göstereceğiniz işyeri adresinizi belirlemiş olmanız gerekir. Bu adres; dükkan, ofis, sanal ofis ya da home ofis olabilir. İş yeri adresinizi gösteren kira sözleşmesi ya da tapunuzun fotokopisi ile birlikte bir mali müşavir danışmanlığı almanız gerekir. Mali Müşavir ile şahıs şirketi kuracak kişi arasında sözleşme düzenlenir ve evraklar hazırlanır.

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