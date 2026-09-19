Şahinbey Belediyesi'nden Vatan Mahallesine dev tesis

Şahinbey Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla Vatan Mahallesi’ne kazandırılacak Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı. İçerisinde çalışma salonu (kıraathane), kurs odaları, kütüphane, bilgisayarlı çalışma alanı, çok amaçlı salon ve spor salonu gibi birçok birimin yer alacağı merkezin temel atma törenine AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Şahinbey İlçe Kaymakamıı Mehmet Emin Taşçı, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ 86 MİLYON BİRLİKTE İNŞA EDECEK”

Türkiye’nin son yıllarda demokrasi, ekonomi ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, farklı kimlik ve inançların bir arada yaşadığı Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gül, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ülkenin geleceğe daha güçlü ve huzurlu şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

“VATAN’A İBRAHİMLİ’DE NE VARSA O GELECEK”

Vatan Mahallesi’ndeki gençlik merkezinin kısa sürede tamamlanmasını beklediğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Şahinbey Belediyesi’nin hizmet anlayışına dikkat çekerek, “Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Vatan Mahallemize bu önemli eserin temelini atacağımız bu eserin hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, annelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimizin merkezinde Allah'ın rızası, milletin duası var. Vatan Mahallesi'nin annelerinin duası için, 'Allah razı olsun' demeleri için, büyüklerimizin duası için siyaset yapıyoruz. Bu siyasetin de lideri Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Siyasetimizin özünde millete hizmetkar olmak vardır. Şimdiye kadar Türkiye'de çok siyasetçi geldi, çok partiler, hükümetler geldi ama her zaman karşısında milletin iktidar olmasını önleyen, önlemek için çalışan bir vesayet anlayışı vardı. Bakın, bugün rahmetli Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının şehit edilişinin yıldönümü. Bu ülkede ne zaman millet sandıktan çıktıysa, milletin adamları iktidara geldiyse vesayet anlayışı, vesayetçiler, darbeciler rahatsız oldu. Nitekim rahmetli Menderes'i idam sehpasına götürdüler, şehit ettiler. 'Sandıktan çıktın ama biz bu ülkeyi yönetmenize, bu milletin yönetmesine izin vermeyeceğiz' dediler. İşte bu vesayetçilerle de en güçlü mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptık. Artık darbeler dönemi, vesayetçilerin milletin iradesine karşı duran zihniyeti tarihin çöp kutusuna atılmıştır. Milletin egemenliğinden, iktidarından başka vesayetçilerin çırpınışları artık boşunadır. 86 milyonuyla; Alevisiyle, Türk'üyle, Kürt'üyle, Sünnisiyle 'Bu ülkenin vatandaşlarını siz ayıramazsınız' dedik. 'Bu ülkenin vatandaşları, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır' dedik. Demokrasimizi güçlendirdik. Vesayetle mücadele ettik. Allah'ın izniyle Türkiye'nin geleceği aydınlık. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Şimdi burada çok güzel bir eser; İbrahimli'de ne varsa Vatan'da da aynısı olacak. Bizim 2 milyon 200 bin vatandaşımız hepsi bu şehrin 1. sınıf sahibidir. Başkanım "Burayı 9 ayda bitireceğiz" dedi. Ben inanıyorum başkanım burayı 7 ayda, 8 ayda olabilecek en hızlı şekilde gece gündüz çalışılarak bitirir ki eserlerini nasıl yaptığını Şahinbey çok iyi biliyor. Nasıl başarılı bir belediye başkanı olarak çalıştığını hepimiz biliyoruz, tüm Türkiye biliyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Burada yapılacak hizmetlerle hem Şahinbey'imize hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in Büyükşehir'imizdeki hizmetleriyle, hükümetimizin hizmetleriyle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bu büyük eserin Vatan Mahalle'mize hayırlı olmasını diliyorum. Annelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Annelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz sevinsin; dünyanın süper yıldızı, süper ülkesi Türkiye bu gençlerle beraber kurulmaya devam edecek diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" dedi.

BÖLGEYE YENİ SPOR VE SOSYAL ALANLAR GELİYOR

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan Fırat Mahallesi’ndeki yaşam alanı, okul, park ve sağlık ocağı çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Kardeşlerim, milletvekili adayı olduğumda bu mahalleleri, özellikle bu bölgeyi gezdiğimde hep söz vermiştim size. Benim gönlüm de telefonum da 24 saat size açık olacak ve buraya hizmet getirmek için elimizden geleni yapacağız. Buraya, bu bölgeye hizmet getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Fırat Mahallesi'ndeki yaşam alanımız bitmek üzere. Orada iki okulumuz bitti, parkımız bitti. Vatan parkımız bitti. Vatan parkımızın hemen altında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun bize verdiği bir 3800 metrelik alan var. Abdulhamit Bakanımıza arz ettik, sağ olsun o da destek olacağını söyledi. Orada bir hepinizin talep ettiği büyük bir yüzme havuzu ve yanına spor salonu için Spor Bakanımızdan ricada bulunacağız. Dün yeni eğitim-öğretim yılı münasebetiyle hemen şu yukarıda Narlıtepe Ortaokulu'ndaydık. Ordaki çocuklarımıza da benim tavsiyem şu oldu: Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Yarının milletvekilleri, bakanları, belediye başkanları, kaymakamları, il milli eğitim müdürleri, müftüleri siz olacaksınız. Sizin kendinizi bu geleceğe hazırlamanız lazım. Biz de belediye başkanlarımız olarak, milletvekilleri, bakanlar olarak size bu tesisleri kazandırıyoruz ama siz hem bedenen hem beyin olarak kendinizi bu geleceğe hazırlamalısınız. Bakın bu tesisin en altında spor salonu var. Bir katında spor yapacaksınız; buraya çıkan gençlerimizin, çocuklarımızın dediği gibi okuyacak, bilgili, birikimli, donanımlı gençler olarak kendinizi geleceğe hazırlayacaksınız ki biz bu ülkeyi size emanet edeceğiz kıymetli kardeşlerim” dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Şahinbey Belediyesi’nin çalışmalarından dolayı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu “Şahinbey Belediye Başkanımı yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Vatanın anneleri, babaları her şeyin en güzeline layıklar. Cumhurbaşkanımız da bize her zaman emrediyor; 'Hemşehrilerimizin, Gaziantep'li, Şahinbey'li hemşehrilerimizin her zaman hizmetinde olacaksınız' diye. Bizler her zaman 7/24 sizin hizmetinizdeyiz, yanınızdayız, yörenizdeyiz. Lütfen bana düşen her ne husus olursa olsun, muhtarım vasıtasıyla bana kavuşmanızı istirham ediyorum. Ben bir kez daha Ankara'daki bizim tüm resmi işlemlerimizi takip eden, yapılması gereken tüm işlemlerimizi yapan, yardımcı olan milletvekillerimize ve bugün milletvekillerimizi temsilen burada olan İrfan Vekilime çok teşekkür ediyorum. Yine Grup Başkanvekilimiz Abdulhamit Bakanıma çok teşekkür ediyorum; her hafta sonu Gaziantep'e geliyor, bizlerle beraber ilçe ilçe dolaşıyor. Ben ona da huzurlarınızda burada teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlarımız, Mehmet Tahmazoğlu Başkanım zaten Türkiye'de en çok oy olan ikinci ilçemizin Belediye Başkanı. Bir tanesi Bağcılar İstanbul'da, diğeri de Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi. Ben burada onu da tebrik ediyorum. Sizlerin yanındayız, yörenizdeyiz. Bana düşen her ne husus olursa olsun İl Başkanı olarak hizmetkarınız olduğumu bilmenizi istiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YENİ BİR KAPI AÇIYORUZ”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, merkezin yalnızca gençlere yönelik bir sosyal alan olmayacağını, aynı zamanda mahallede eğitim, kültür, dayanışma ve komşuluk ilişkilerini güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olacağını belirterek “Çocuklarımızın geleceğine, gençlerimizin hayallerine ve mahallemizin yarınlarına yeni bir kapı açmak için buradayız. Burası çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacağı, gençlerimizin kendilerini geliştireceği, hanım kardeşlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceği, mahalle sakinlerimizin bir araya geleceği bir buluşma noktası olacak” dedi.

11 MAHALLEDE SOSYAL DONATI

Vatan Mahallesi’nin de içerisinde bulunduğu 11 mahallede bugüne kadar önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 mahallede 56 park, 23 sosyal tesis ve taziye evi, 2 sağlık ocağı, 2 millet kıraathanesi, 1 polis merkezi, 1 Kur’an kursu, 1 kadın kooperatifi ve 3 semt pazarının bulunduğunu söyledi.

Yeni Gençlik Merkezi ile birlikte özellikle çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin daha da güçleneceğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Her mahallemiz, her sokağımız ve her vatandaşımız kıymetli. Hizmetlerimizi ihtiyaçları önceliklendirerek kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİK İNSANA DOKUNMAKTIR”

Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bizim için belediyecilik; insana dokunmaktır. Gencimizin elinden tutmaktır. Çocuklarımızın hayaline ortak olmaktır. Annelerimizin duasına vesile olmaktır. Bir mahallede kardeşliği, huzuru ve komşuluğu güçlendirmektir. Her çocuğumuz bizim çocuğumuz, her gencimiz bizim geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.