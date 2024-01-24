Şahin, Türkiye’de ilk olacak müjdeyi verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ve Gaziler, Mütercim Asım ile Şıhcan Caddeleri’ni ziyaret ederek fabrika çalışanları ve esnaflarla bir araya geldi. Şahin, fabrika ziyaretinde işçilere yaptığı sunumda yeni hayata geçirilecek projelerden biri olan Gaziantep OSB Travmatik Acil Durum Hastanesi hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanlığı’yla görüşmelerin ardından onayın alındığını belirten Başkan Şahin, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli olan projenin OSB için büyük yarar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Başkan Şahin ziyaretinde işçilerle öğle yemeği yedi, sohbet etti. Yemek sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle ilgili sunum gerçekleştiren Başkan Şahin, önemli başlıkların yer aldığı projelerle ilgili bilgiler verdi. Sunumun sonunda çalışanların sorularını da yanıtlayan Şahin, talepleri dinledi.

Fabrika ziyaretinin ardından Başkan Fatma Şahin ve teknik ekibi, şehrin alışveriş ve tarihi noktalarından olan Gaziler, Mütercim Asım ile Şıhcan Caddeleri’ne geçti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, görüş ve önerileri aldı.

“Fırat’ın suyu OSB’ye getirilecek”

Başkan Fatma Şahin, fabrikada yaptığı sunumunda kentin gelişmesinde en önemli noktalardan birinin OSB olduğunu vurgulayarak, “Burada yüzlerce fabrika var. Organize Sanayi Bölgesi’ne Fırat Nehri’nden 55 kilometre boru döşenerek su getirilecek. 50 megavat güneş enerjisi santrali yapılacak ve böylece suyun terfisi için kullanılacak elektrik maliyetini azaltacak. Organizeye gelen su Fırat’tan gelince de şehrin suyu rahatlayacak” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği hizmetlere dair sunumda bilgiler veren Şahin, aralarında Gaziray, Düzbağ Projesi, 15 adet katlı kavşak, 127 köprü, tünel ve sanat yapısı, Güneyşehir ve Kuzeyşehir konut çalışmaları, yol ve asfalt çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, BÜSEM, Gaziantep Et Hali ve Borsası, yeşil şehir kapsamında yapılan parkların da bulunduğu, tamamlanan büyükşehir projelerini sunumla anlattı. Öte yandan Şahin, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar, sağlık hizmetleri, GASMEK ve eğitim destekleri, Aile Akademisi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, spor tesisleri ve bisiklet dağıtımı ile bilgileri de paylaştı.

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