Şahin: Sofra, tarih ve medeniyetimizin mirası

ZEKERİYA SAY GAZİANTEP

GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronominin yalnızca yemekten ibaret olmadığını belirterek geleneksel mutfak kültürünün korunması, yerel ürünlerin markalaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Gaziantep’te gastronomi, kültür ve sanatı bir araya getiren GastroAntep Kültür Yolu Festivali, paneller, söyleşiler ve çeşitli etkinliklerle dün itibarıyla son buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 3 Ekim’de başlayan festival kapsamında kent genelinde gastronomi etkinliklerinden konserlere, sergilerden tiyatro gösterilerine, atölyelerden çocuklara yönelik programlara kadar birçok etkinlik düzenlendi.

Festival çerçevesinde gerçekleştirilen programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronominin bir medeniyetin kültürel birikimini yansıttığını belirterek, geleneksel sofranın ve mutfak mirasının korunmasının önemine dikkat çekti.

Gastronomi de bir medeniyettir

Gastronominin topraktan, güneşten, tarihten ve kültürden beslenen bir değer olduğunu ifade eden Şahin, mutfak kültürünün diğer kültürel unsurlardan ayrı düşünülemeyeceğini dile getirdi. Gastronominin sanat, tarih ve kültürle birlikte ele alınmasının şehrin tanıtımına ve turizm potansiyeline katkı sağladığını belirten Şahin, festivalin farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle zenginleştirildiğini kaydetti. Şahin, gastronomi alanındaki çalışmaların yalnızca ziyaretçi sayısıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek yerel üreticilerin, esnafın, kadın kooperatiflerinin ve genç şeflerin elde ettiği kazanımların da önem taşıdığını vurguladı.

Yerel ürünler ekonomiye kazandırılıyor

Gaziantep’in gastronomi alanındaki birikiminin istihdam, yatırım ve ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Şahin, gastronomi eğitimi alan gençlerin sektörde daha kolay iş bulabildiğini söyledi. Yerel ürünlerin şefler tarafından kullanılması ve yeni sunumlarla tanıtılmasının bu ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasını sağladığını belirten Şahin, kadın kooperatiflerinin de bu süreçte önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Kadınların ürettiği yerel ürünlerin büyük marketlere ulaşmasının aile ekonomilerini güçlendirdiğini anlatan Şahin, gastronomi alanındaki gelişimin üreticiden tüketiciye uzanan bir ekonomik döngü oluşturduğunu dile getirdi.

Michelin yıldızlı şefler için hedef büyüyor

Gaziantep’in uluslararası gastronomi alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Şahin, Michelin Rehberi’nin Anadolu’ya açılmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Gaziantep’te yaklaşık 10 işletmenin bu süreçte birebir çalışma yürüttüğünü aktaran Şahin, yıl sonundaki değerlendirmelere ilişkin umutlu olduklarını söyledi. Şahin, kentin geleneksel mutfak kültürünün ve kuşaklar boyunca aktarılan yemek hazırlama yöntemlerinin bu alanda önemli bir altyapı oluşturduğunu belirterek gastronomide kalıcı başarının yenilikçi yaklaşımlarla mümkün olacağını kaydetti. Bu yıl festivalin öne çıkan başlıklarından birinin peynir olduğunu belirten Şahin, Gaziantep’in yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte daha fazla tanınması gerektiğini ifade etti. Özellikle Antep peynirinin tanıtımına önem verdiklerini belirten Şahin, geleneksel üretim yöntemlerinin kayıt altına alınması ve standart reçetelerin oluşturulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Usta üreticilerin bilgi ve tecrübelerinin kent arşivinde sözlü tarihten yazılı kayıtlara aktarılmasının kültürel mirasın korunması açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, genç kuşakların bu birikimi öğrenerek sürdürmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Gaziantep’te gastronomi liselerinin ve eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, üniversiteler bünyesinde gastronomi alanındaki bilimsel altyapıyı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Gençlerin yabancı dil öğrenmesi, bilimsel bir yaklaşımla hareket etmesi ve yaratıcı çalışmalar ortaya koyabilmesi için eğitimin önemine işaret eden Şahin, gastronominin geleneksel bilgiyle sınırlı kalmaması, çağın ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.