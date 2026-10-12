Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya ağır sözler: "Git IQ testi yaptır"

Nihat Kahveci, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasının ardından Tayfur Bingöl’ü sert sözlerle eleştirdi.

Nihat Kahveci, Beşiktaş-Kocaelispor maçı sonrası Tayfur Bingöl'e sert sözler sarf etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazanırken, maçta birçok tartışmalı pozisyon yaşandı.

Penaltı yaptıran Tayfur Bingöl'ün "Beşiktaşlı arkadaşlarım bile penaltı değil diyor" sözlerini eleştiren spor yorumcusu Nihat Kahveci sert sözler sarf etti.

"GİT IQ TESTİ YAPTIR"

Kahveci, "Tayfur Bingöl orada iki eliyle de çekiyor. Net penaltı. Neden bu kadar çekersin?

Selçuk İnan'ın yerinde olsam 'bırak kafayı vursun, gol olsun' derim.

Tayfur, maç sonu 'penaltı değil' demiş. Tayfur bana fincan yollamıştın ben de sana yolluyorum. Git bir IQ testi yaptır. Nasıl penaltı değil ya? İki elinle adamı çekiyorsun. Penaltı.

Beşiktaşlı arkadaşların kim? Bana net konuş. Ben Tayfur yüzünden küfür yedim ya! Tayfur Bingöl'ü kaç kişi hatırlıyor? 'Kestane Nihat, efsane Tayfur' dediler" ifadelerini kullandı.