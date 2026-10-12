  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Otobüs faciasında can verenlere hüzünlü veda: Bursa’nın bağrına 11 ateş düştü Eskişehir’de 'süper meyve' aronya üretimi yaygınlaşıyor: Şifa deposu, C vitamini zengini... Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve! Ve kritik hamle yapıldı! Fon soruşturmasında flaş karar Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı TARSİM TSP’ye 16 ürün eklendi 'Bize ABD'den beterini yaptılar' diyerek sordu: Yerli S-400 Siper varken Türkiye neden SAMP-T alıyor Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni anket sonuçları yayınlandı 1972’de “Kadı Göbeği” adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı Mikrop sokaklara kadar indi: 'Bu hayvanlardan uzak durun!'
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

Vitamin açısından zengin meyveler, insan sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Açai, yaban mersini, kivi ve avokado gibi meyveler vitamin deposu olması özellikleriyle süper meyveler arasında yer alıyor.

#1
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri olan meyveler, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lifin önemli kaynakları arasında yer alıyor. Bazı meyveler ise içerdikleri antioksidan bileşikler sayesinde beslenme açısından özellikle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

Kalp sağlığından sindirim sistemine, cilt görünümünden beyin fonksiyonlarına kadar farklı alanlarda fayda sağlayabilen bu meyveleri günlük beslenmeye dahil etmek, daha çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturulmasına yardımcı olabilir.

#3
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

1. AÇAİ MEYVESİ Güney Amerika kökenli açaí meyvesi, özellikle antosiyanin adı verilen antioksidan bileşikler açısından zengin olmasıyla biliniyor. Kalp sağlığını destekleyebilir: Antosiyaninler, kolesterol dengesinin korunmasına yardımcı olabilecek bileşikler arasında yer alıyor. Oksidatif stresle mücadeleye katkı sağlayabilir: Antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen serbest radikallerin etkilerini sınırlamaya yardımcı oluyor. Kilo kontrolünü destekleyebilir: Açaí meyvesinin posası üzerine yapılan bazı araştırmalar, vücuttaki yağ birikimi üzerindeki olası etkilerini incelemiş olsa da kilo kaybı sağladığına ilişkin kanıtlar henüz kesin değil.

#4
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

2. ELMA Kolay ulaşılabilen ve günlük beslenmede sıkça tüketilen elma, çözünür lif ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor. Kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir: Elmada bulunan pektin adlı çözünür lif, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabilir. Kan şekeri kontrolünü destekleyebilir: Lif içeriği, karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerindeki ani dalgalanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bazı araştırmalarda elma tüketimi ile tip 2 diyabet riskinin daha düşük olması arasında ilişki bildirilmiştir. Akciğer sağlığıyla ilişkili olabilir: Elma kabuğunda bulunan kuersetin adlı antioksidanın, akciğer fonksiyonlarının korunmasında rol oynayabileceği düşünülüyor. Haftada beş veya daha fazla elma tüketimi de bazı araştırmalarda daha iyi akciğer fonksiyonlarıyla ilişkilendirilmiştir.

#5
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

3. AVOKADO Avokado, sağlıklı yağlar ve çeşitli vitamin ve mineraller içermesiyle diğer meyvelerden ayrılıyor. Kalp sağlığına katkıda bulunabilir: Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, doymuş yağların yerine tüketildiğinde kan kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Kan basıncının düzenlenmesini destekleyebilir: Potasyum bakımından zengin olan avokado, kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabilir. Yeterli potasyum alımı, kalp ve böbrek sağlığı açısından önem taşıyor. Gözleri korumaya yardımcı olabilir: İçerdiği lutein ve zeaksantin, göz sağlığı açısından önemli antioksidan bileşikler arasında bulunuyor. Kemik sağlığına katkı sağlar: Avokado, kemiklerin normal işlevleri için gerekli olan K vitaminini de içeriyor. Yarım avokado, günlük K vitamini ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayabilir.

#6
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

4. NAR Nar, polifenoller başta olmak üzere çeşitli antioksidan bileşikler içeriyor. Bu özellikleri sayesinde sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip. İltihaplanma süreçlerini etkileyebilir: Laboratuvar çalışmalarında narın, sindirim sistemiyle ilişkili bazı bölgelerde iltihabi aktiviteyi azaltabilecek etkileri incelenmiştir. Ancak bu sonuçların insanlarda aynı şekilde ortaya çıktığı kesin değildir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen besinler içerir: Nar bir miktar demir sağlar. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir; eksikliği ise kansızlığa ve yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilere neden olabilir. Beyin fonksiyonları açısından umut vadediyor: Nar tanelerinde ve suyunda bulunan polifenoller, hafıza ve bilişsel işlevler üzerindeki olası etkileri nedeniyle araştırılıyor. Küçük çaplı bir çalışmada nar suyu tüketiminin yaşlı yetişkinlerde bazı beyin aktiviteleriyle ilişkili olduğu bildirilmiştir.

#7
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

5. KİVİ C vitamini bakımından zengin meyvelerden biri olan kivi, aynı zamanda lif içeriğiyle de dikkat çekiyor. Sindirim sistemini destekler: Lif içeriği bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Kivinin bazı türleri, fermente edilebilir karbonhidratlar bakımından da görece düşük olduğundan irritabl bağırsak sendromu bulunan bazı kişiler tarafından daha iyi tolere edilebilir. Bununla birlikte kişisel tolerans değişebilir. Bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur: C vitamini, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonları için gereklidir. Bir su bardağı kivi, kullanılan porsiyon ölçüsüne bağlı olarak günlük önerilen C vitamini miktarının önemli ölçüde üzerinde bir miktar sağlayabilir. Cilt sağlığını destekler: Kivide bulunan C ve E vitaminleri antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. C vitamini aynı zamanda cildin yapısında önemli rol oynayan kolajenin normal üretimi için gereklidir.

#8
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

6. PAPAYA Tropikal meyveler arasında yer alan papaya, lif, su ve çeşitli antioksidan bileşikler içeriyor. Göz sağlığını destekleyebilir: Papayada bulunan lutein ve zeaksantin, gözleri zararlı ışığın etkilerine karşı korumaya yardımcı olan bileşikler arasında yer alıyor. Bu maddelerin retina sağlığı üzerindeki olası koruyucu etkileri de araştırılıyor. Kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir: Lif ve su içeriği sayesinde papaya, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini ve sağlıklı bir sindirim sisteminin desteklenmesini sağlayabilir. Antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor: Bazı araştırmalar, papayadaki bileşiklerin serbest radikallerle mücadeleye katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor. Kanser üzerindeki olası etkileri araştırılsa da papayanın kanseri önlediğini veya tedavi ettiğini söylemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

#9
Foto - Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

7. YABAN MERSİNİ Yaban mersini, antosiyaninler ve diğer antioksidan bileşikler bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Bu özelliği, meyveyi sağlıklı beslenme düzeninin dikkat çeken seçeneklerinden biri hâline getiriyor. Kalp sağlığını destekleyebilir: Yaban mersinindeki antosiyaninler, damar sağlığı ve kalp-damar hastalıkları riskiyle ilişkili süreçler üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Bazı araştırmalarda antioksidanların, oksitlenmiş LDL kolesterol seviyeleriyle ilişkisi de incelenmiştir. Hafıza ve bilişsel işlevlere katkı sağlayabilir: Araştırmalar, yaban mersini tüketiminin hafıza üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ve yaşlanmayla ilişkili bazı bilişsel sorunları geciktirmeye yardımcı olabileceğini düşündürüyor. Serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir: Yaban mersinindeki antioksidanlar, DNA da dahil olmak üzere hücresel yapılara zarar verebilen serbest radikallerin etkilerini sınırlamaya katkıda bulunabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama...
Gündem

DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama...

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te ve seçim sürecinde DEM Part..
Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Part..
Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi
Dünya

Riyad havalimanında saldırı: 12 ölü, 309 yaralı olduğu bildirildi

Suudi Arabistan’ın başkentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırının ardından terminalin tahliye edildiği ve hava tr..
Grev sonrası kaldırımlar atıklarla doldu! Avrupa ülkesinde çöp krizi
Dünya

Grev sonrası kaldırımlar atıklarla doldu! Avrupa ülkesinde çöp krizi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 9 Ekim’de düzenlenen ulusal grev nedeniyle birçok bölgede çöpler toplanamadı...

Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı korkunç kazanın..
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!
Gündem

Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!

Siyonist işgal rejiminin sözde Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan küstah beyanatlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23