Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

4. NAR Nar, polifenoller başta olmak üzere çeşitli antioksidan bileşikler içeriyor. Bu özellikleri sayesinde sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip. İltihaplanma süreçlerini etkileyebilir: Laboratuvar çalışmalarında narın, sindirim sistemiyle ilişkili bazı bölgelerde iltihabi aktiviteyi azaltabilecek etkileri incelenmiştir. Ancak bu sonuçların insanlarda aynı şekilde ortaya çıktığı kesin değildir. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen besinler içerir: Nar bir miktar demir sağlar. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir; eksikliği ise kansızlığa ve yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilere neden olabilir. Beyin fonksiyonları açısından umut vadediyor: Nar tanelerinde ve suyunda bulunan polifenoller, hafıza ve bilişsel işlevler üzerindeki olası etkileri nedeniyle araştırılıyor. Küçük çaplı bir çalışmada nar suyu tüketiminin yaşlı yetişkinlerde bazı beyin aktiviteleriyle ilişkili olduğu bildirilmiştir.