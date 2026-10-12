Hepsi vitamin deposu: İşte ömrü uzatan 7 süper meyve!

3. AVOKADO Avokado, sağlıklı yağlar ve çeşitli vitamin ve mineraller içermesiyle diğer meyvelerden ayrılıyor. Kalp sağlığına katkıda bulunabilir: Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, doymuş yağların yerine tüketildiğinde kan kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Kan basıncının düzenlenmesini destekleyebilir: Potasyum bakımından zengin olan avokado, kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabilir. Yeterli potasyum alımı, kalp ve böbrek sağlığı açısından önem taşıyor. Gözleri korumaya yardımcı olabilir: İçerdiği lutein ve zeaksantin, göz sağlığı açısından önemli antioksidan bileşikler arasında bulunuyor. Kemik sağlığına katkı sağlar: Avokado, kemiklerin normal işlevleri için gerekli olan K vitaminini de içeriyor. Yarım avokado, günlük K vitamini ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayabilir.