1972’de “Kadı Göbeği” adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

İki tatlı arasındaki farkın üretim yönteminden kaynaklandığını belirten Tanrınıan, Kadı Göbeği'nin elde hazırlanması nedeniyle peynir parçalarının daha bütün kaldığını, Hayrabolu Tatlısı'nın ise makineyle şekillendirildiğini ifade etti. Hayrabolu Tatlısı'nın 2021 yılında markaları örnek alınarak coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Tanrınıan, kendilerinden sonra aynı isimle farklı tatlıların da üretildiğini söyledi. Tanrınıan, tatlı severleri orijinal Hayrabolu Tatlısı'nı tatmaya davet etti. Coğrafi işaretli Hayrabolu Tatlısı, tahin ve ceviz ya da fındık, fıstık kırması eşliğinde servis edilerek Tekirdağ'ın gastronomi kültürünü yaşatmaya devam ediyor.