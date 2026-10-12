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1972’de "Kadı Göbeği" adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

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1972’de “Kadı Göbeği” adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesiyle özdeşleşen ve 2021’de coğrafi işaretle tescillenen Hayrabolu Tatlısı yarım asrı aşan geçmişiyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında tanınıyor.

#1
Foto - 1972’de "Kadı Göbeği" adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

Tekirdağ’ın yöresel lezzetlerinden Hayrabolu Tatlısı, 1972’den bu yana aynı aile geleneğiyle üretilmeye devam ediyor. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Hayrabolu Tatlısı üretimi yapan işletmeyi ziyaret ederek tatlının üretim aşamalarını yerinde inceledi. İşletmede geleneksel lezzetin hazırlanışı hakkında bilgi alınırken, tatlının üretim süreci de görüntülendi.

#2
Foto - 1972’de "Kadı Göbeği" adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

Hayrabolu Tatlısı üreticisi Nurgün Tanrınıan, tatlının aile mesleği olduğunu belirterek, ağabeyiyle birlikte babalarından kalan geleneği sürdürdüklerini söyledi. Tanrınıan, tatlının ilk olarak 1972 yılında babası Salih Kaya tarafından "Kadı Göbeği" adıyla bilinen tatlıdan esinlenerek piyasaya sunulduğunu, daha sonra Hayrabolu Tatlısı adıyla yaygınlaştığını anlattı. Tatlının zamanla çevre ilçelere gönderilmeye başlandığını ifade eden Tanrınıan, ilerleyen yıllarda Türkiye genelinde ve yurt dışında tanınan yöresel bir lezzet haline geldiğini dile getirdi.

#3
Foto - 1972’de "Kadı Göbeği" adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

Hayrabolu Tatlısı'nın ana malzemesinin yüzde 50'den fazlasını peynirin oluşturduğunu belirten Tanrınıan, tatlının yumurta, un ve irmik fındık kullanılarak hazırlandığını kaydetti. Sütleri köylerden temin ettiklerini ve her gün taze peynir mayaladıklarını aktaran Tanrınıan, peynirin yumurta ve diğer malzemelerle karıştırılarak hamur haline getirildiğini, ardından kesme makinelerinde şekillendirilip fırınlarda pişirildiğini anlattı.

#4
Foto - 1972’de "Kadı Göbeği" adıyla başladı! Hayrabolu’nun coğrafi işaretli tatlısı sınırları aştı

İki tatlı arasındaki farkın üretim yönteminden kaynaklandığını belirten Tanrınıan, Kadı Göbeği'nin elde hazırlanması nedeniyle peynir parçalarının daha bütün kaldığını, Hayrabolu Tatlısı'nın ise makineyle şekillendirildiğini ifade etti. Hayrabolu Tatlısı'nın 2021 yılında markaları örnek alınarak coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Tanrınıan, kendilerinden sonra aynı isimle farklı tatlıların da üretildiğini söyledi. Tanrınıan, tatlı severleri orijinal Hayrabolu Tatlısı'nı tatmaya davet etti. Coğrafi işaretli Hayrabolu Tatlısı, tahin ve ceviz ya da fındık, fıstık kırması eşliğinde servis edilerek Tekirdağ'ın gastronomi kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

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