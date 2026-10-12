Mersin’de yağışlı hava kazaya davetiye çıkardı! Minibüs bahçeye uçtu: 1’i ağır 17 yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Silifke ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan kara yolunda kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı. Can pazarının yaşandığı kazada 17 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Mersin’de etkili olan yağış beraberinde trafik kazasını getirdi. Silifke ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye yuvarlanması sonucu 17 kişi yaralandı.
MİNİBÜS YOLDAN ÇIKIP BAHÇEYE YUVARLANDI
Kaza, sabah saatlerinde Mersin-Antalya kara yolunun Akdere mevkisinde meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç, kara yolunun kenarındaki bahçeye yuvarlandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Ekiplerin müdahalesiyle minibüste bulunan yaralılar araçtan çıkarıldı.
Kazada toplam 17 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.