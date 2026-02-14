  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı MASAK'tan finansal güvenliğe dev katkı! Muhasebeciler kara para ile mücadelede "stratejik çözüm ortağı" oluyor Boğaziçi öğrencileri Cumhurbaşkanı’nı karanfille karşılamıştı! Erdoğan, o öğrenciye bakın niçin “Takma kafana” dedi Çiftçiye dev ödeme bugün hesaplarda! Tarım Bakanı Yumaklı’dan üreticinin yüzünü güldüren 338,3 milyon TL'lik müjde Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım Bakan Kurum’dan CHP’nin takoz siyasetine tokat gibi cevap! 455 bin konutu görmezden gelip çöp kutusuyla övünüyorlar Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı 14 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Şubat 2015: Mahir Kaynak (İstihbaratçı, İktisatçı, Yazar) IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!"
Yerel Sahildeki şüpheli cisim alarma geçirdi!
Yerel

Sahildeki şüpheli cisim alarma geçirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sahildeki şüpheli cisim alarma geçirdi!

Sinop'un Türkeli ilçesinde sahilde yürüyüş yapan insanlar deniz kenarında metal görünümlü silindir bir cisim fark etti. Bölgeye gelen güvenlik ekipleri vatandaşlara sahilden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

İlçenin Güllüsu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarında metal görünümlü silindirik bir cisim fark etti. Görünüşü nedeniyle endişe oluşturan cismi görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı ve sahile girişleri geçici olarak kontrol altına aldı. İlk incelemelerde cismin ne olduğuna dair net bir tespit yapılamadı; detaylı araştırma başlatıldı. Vatandaşlardan da cismin bulunduğu bölgeden uzak durmaları istendi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Karasu Sahilinde Bulunan Cesedin Kimliği Açıklandı
Karasu Sahilinde Bulunan Cesedin Kimliği Açıklandı

Aktüel

Karasu Sahilinde Bulunan Cesedin Kimliği Açıklandı

Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş
Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş

Avrupa

Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş

İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu
İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu

Dünya

İngiltere kıyılarında uzaylı paniği: Sahile vuran midyeler şaşkınlık oluşturdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23