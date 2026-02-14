  • İSTANBUL
Trump’ın savaş planı deşifre oldu! İran’ın tüm güvenlik mimarisi doğrudan hedefte

ABD ordusu İran’a yönelik haftalarca sürebilecek devasa bir operasyon planını masaya koydu. Beyaz Saray’ın "Tüm seçenekler masada" diyerek doğruladığı planın, Tahran’ın sadece nükleer kapasitesini değil, devlet yapısını ve güvenlik mimarisini de doğrudan hedef aldığı belirtiliyor.

ABD ordusunun bugüne kadarki en kapsamlı ve karmaşık İran saldırısı planını hazırladığını duyurdu. Geçmişteki "nokta operasyonlarından" farklı olarak bu kez stratejik devlet kurumlarının ve güvenlik tesislerinin de doğrudan imha edilmesini öngören planın, haftalarca sürebileceği vurgulanıyor.

Reuters haber ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ordusunun İran’a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı iddia edildi.

ABD ile İran arasındaki müzakereler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetimine yönelik tehditleri gündemdeki yerini korurken, İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. İsmini gizli tutan 2 üst düzey ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ordusunun İran’a yönelik haftalarca sürebilecek muhtemel bir operasyona hazırlandığı belirtildi. ABD ordusunun bu kez sadece nükleer altyapıyı değil, İran devlet ve güvenlik tesislerini de vurabileceğini aktaran yetkililer, muhtemel operasyona dair planın İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırılara ilişkin plandan daha karmaşık olduğunu ifade etti. ABD’nin İran’a yönelik muhtemel saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açacağını değerlendirdiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY: TÜM SEÇENEKLER MASADA

Konuyla ilgili yorum talebi üzerine açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Trump’ın ABD’nin ulusal güvenliğini önceleyen farklı seçenekleri değerlendirdiğini vurgulayarak, "İran konusunda tüm seçenekler Başkan Trump’ın masasında" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.

