  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz Aslan'dan gövde gösterisi! Almanya Başbakanı yola geldi: Küresel sorunları Türkiye’siz çözemeyiz! KAAN’a üst düzey ziyaret! İkinci KAAN uçmaya hazırlanıyor! CHP'li belediyeden hizmet gibi hizmet (!) Vatandaşlar yollardan poşet poşet balık topladı Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...! Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Siyaset CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!
Siyaset

CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

İstanbul’da zaten başlı başına çileye dönüşen ulaşıma son 5 ayda yüzde 55 zam yapılması toplumun tüm kesimlerinden vatandaşları kızdırdı.

Zammın yapıldığı İBB Meclis toplantısında yeni zam kararına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “Vatandaşın yükü artıyor. İETT yönetilemiyor. Bizim teklifimiz şudur: İlk basımda elektronik biletlerde 34 TL’de hem Marmaray’da hem de İBB’ne bağlı toplu ulaşım hizmetlerinde sabitlenmesini teklif ediyoruz” demiş, ancak CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmemişti.

 

“İBB İSTANBULLUYU MAĞDUR ETMİŞTİR!”

CHP’li İBB yönetiminin vatandaşı mağdur eden yaklaşımına tekide bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Behiye Eker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “İstanbul’da ulaşım bir hizmet olmaktan çıkıp vatandaşımıza yük olmaya başladı. TCDD ye bağlı Marmaray 13 aydır zam yapmazken, İBB yönetimi ise sadece son 5 ayda yüzde 55 zam yaparak İstanbulluyu mağdur etmiştir” mesajına yer verdi.

Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı
Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı

Gündem

Ak Parti’nin hayır oyuna rağmen 13 ayda üçüncü zam! İstanbul’da ulaşıma yüzde 20 zam yapıldı

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! Yol trafiğe kapatıldı, vatandaşlar isyanda
İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! Yol trafiğe kapatıldı, vatandaşlar isyanda

Gündem

İstanbullunun İETT çilesi bitmiyor! Yol trafiğe kapatıldı, vatandaşlar isyanda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23