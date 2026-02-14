CHP yüzünden İstanbul’da ulaşım vatandaşa yük olmaya başladı! AK Partili Eker’den ulaşım zammına tepki!

Zammın yapıldığı İBB Meclis toplantısında yeni zam kararına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Murat Türkyılmaz, “Vatandaşın yükü artıyor. İETT yönetilemiyor. Bizim teklifimiz şudur: İlk basımda elektronik biletlerde 34 TL’de hem Marmaray’da hem de İBB’ne bağlı toplu ulaşım hizmetlerinde sabitlenmesini teklif ediyoruz” demiş, ancak CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmemişti.

“İBB İSTANBULLUYU MAĞDUR ETMİŞTİR!”

CHP’li İBB yönetiminin vatandaşı mağdur eden yaklaşımına tekide bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Behiye Eker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “İstanbul’da ulaşım bir hizmet olmaktan çıkıp vatandaşımıza yük olmaya başladı. TCDD ye bağlı Marmaray 13 aydır zam yapmazken, İBB yönetimi ise sadece son 5 ayda yüzde 55 zam yaparak İstanbulluyu mağdur etmiştir” mesajına yer verdi.