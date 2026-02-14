  • İSTANBUL
İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri
Giriş Tarihi:

İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

E-Devlet üzerinden isim ve soyisim değişikliği başvurularında artış yaşanıyor. Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri açıklandı. İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri...

#1
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Bu kolaylık, özellikle anlamı nedeniyle kişiyi zor durumda bırakan ya da alay konusu olan soyisimler için ciddi bir talep artışını beraberinde getirdi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, başvurulardaki yükselişin son dönemde belirgin şekilde hızlandığını ortaya koyuyor.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

OLUMSUZ ÇAĞRIŞIM YAPAN SOYİSİMLER NEDEN DEĞİŞTİRİLİYOR? - Toplumda argo çağrışım yapan, yanlış telaffuz edildiğinde farklı anlamlara gelen ya da günlük hayatta sosyal baskıya yol açan soyisimler listenin başında yer alıyor.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Özellikle genç nüfus, sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte kimlik bilgilerinin daha görünür hale gelmesinden dolayı soyadı konusunda daha hassas davranıyor. Dijital ortamda yapılan paylaşımlar, okul ve iş hayatındaki etkileşimler, kişisel markalaşma süreci gibi faktörler bu değişim talebini artırıyor.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Türkiye'de en çok değiştirilen soyisimler şöyle sıralandı; - Top

#5
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Koyun

#6
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Satılmış

#7
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Çoşkun

#8
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Çakal

#9
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Deli

#10
Foto - İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri

Karabaş

