Başkan Erdoğan, Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.
Çalışmalarına İstanbul'da devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün önemli bir ismi ağırladı.
Erdoğan, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi eski üyesi Bakir İzzetbegoviç'i kabul etti.
