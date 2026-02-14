  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete Bölgenin sorunu işbirliği ve istikrar eksikliği Orta Doğu’nun kurtuluşu Kalkınma Yolu Projesi’nde Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat! AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti! CHP her meseleye şaşı bakıyor! Ali Mahir, İliç’teki elim kazayı “katliam” diye andı! Epstein’in bağlantılarına perde çekme girişimi Batı medyasından Moossad'a uşaklık
Gündem MASAK'tan finansal güvenliğe dev katkı! Muhasebeciler kara para ile mücadelede "stratejik çözüm ortağı" oluyor
Gündem

MASAK'tan finansal güvenliğe dev katkı! Muhasebeciler kara para ile mücadelede "stratejik çözüm ortağı" oluyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MASAK'tan finansal güvenliğe dev katkı! Muhasebeciler kara para ile mücadelede "stratejik çözüm ortağı" oluyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ekonomik sistemin şeffaflığını artırmak ve suç gelirlerinin önlenmesini daha geniş bir tabana yaymak amacıyla 16 Haziran 2025 tarihinde Şüpheli İşlem Bildirim (ŞİB) Rehberini yayımladı. Bu yeni düzenleme ile muhasebeci ve mali müşavirler, Türkiye'nin mali güvenliğini koruma noktasında kritik birer gözlemci ve rehber rolü üstleniyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de kara para ve suç gelirleriyle mücadelede Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) önemli işler yaptığını anlattı.

İHBAR GÖREVİ

TÜRMOB olarak MASAK ile iki kez toplantı yaptıklarını belirten Yıldız, "Bizden istenilen 'senin mükellefinin eğer kara para ile ilişkisi varsa bize bildir.' Biz de bunun Türkiye şartlarında bir kamusal sorumluluk olduğunu ama ihbar ederek bu işi çözmenin kolay olmadığını aktardık. Kara para ile yapısal değişiklikler yaparak mücadele edilir. Yoksa ihbar etmeyle, polisiye tedbirlerle bir yere kadar gidilir" dedi.

MASAK'ın 16 Haziran 2025'te meslek mensuplarına yönelik yayımladığı Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) rehberine de değinen Yıldız şunları kaydetti: "Örneğin, mükellefin gitti büyük bir arazi aldı ve oraya da büyük bir villa yaptıysa bu işleme 'şüpheli işlem' diyor. Ya da bir müşterin seni işlemlerde hızlı hareket etmeye zorluyorsa bu acele ettirme baskısı 'şüpheli işlemdir' diyor. MASAK tek bir şüpheli işlem değil eğer benzeri işlemler var ve kanaatiniz oluştuysa bildirin diyor. Yani 3-5 şüpheli işlemden sonra mükellefin böyle bir ilişkisi varsa bunu bildirmemiz isteniyor. Ama bu işleri yapan adamlar zaten mafya diye tabir edilen kişiler. Muhasebeci zor durumda kalır, hayati tehlike oluşabilir. Bir de şüpheli diye bildirilen işlem gerçekten şüpheli çıkmazsa meslek mensubu tazminat yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilir."

 

HİZMETLER SEKTÖRÜ KAYIT DIŞINDA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın avukatlara gelir beyanları ve vergi durumlarıyla ilgili görüşmek için yazı göndermeye başladığının hatırlatılması üzerine Yıldız, "Hizmetler sektörü kayıt dışılığın en yaygın olduğu sektör. Maliye Bakanlığı kuyumcu, avukat, doktor, diş hekimi gibi çeşitli mesleklerde ortalama vergi matrahı beyanlarını açıklıyor. Çoğunun ortalamada asgari ücret kadar bile beyanlarının olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sektörlerde kayıt dışılığın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Örneğin dişçiye gidiyorsunuz bir implant yaptırıyorsunuz dünyanın parası ama nakit istiyor. Avukatlara yönelikte inceleme başlattıkları bilgisini aldık. Hangi meslek olursa olsun kayıt dışılıkla mücadele edilmeli" dedi.

 

300 MİLYAR LİRALIK KAYIP

Toplantıda geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon düzeltmesi uygulamasının Hazine açısından kayba yol açtığını da kaydeden Yıldız, "Çeşitli hesaplamalara göre 300 milyar lira civarında Hazine'nin kurumlar vergisi cephesinde bir kaybına sebep oldu" dedi.

 

İran’da "ekonomik kriz" isyanı kana bulandı! HRANA korkunç bilançoyu açıkladı: "Tam 6 bin 961 can kaybı"
İran’da "ekonomik kriz" isyanı kana bulandı! HRANA korkunç bilançoyu açıkladı: "Tam 6 bin 961 can kaybı"

Dünya

İran’da "ekonomik kriz" isyanı kana bulandı! HRANA korkunç bilançoyu açıkladı: "Tam 6 bin 961 can kaybı"

Adana'da kimya endüstri bölgesi ekonomiye yeni güç katacak
Adana'da kimya endüstri bölgesi ekonomiye yeni güç katacak

Kobi

Adana'da kimya endüstri bölgesi ekonomiye yeni güç katacak

Çin ekonomisinde gerileme devam ediyor!
Çin ekonomisinde gerileme devam ediyor!

Ekonomi

Çin ekonomisinde gerileme devam ediyor!

IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!"
IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!"

Ekonomi

IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu
Gündem

CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu

CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan ahlaksızlık ve taciz skandalları toplumun sinir uçlarıyla oynamaya devam ederken, malum zihniyetin kalemşo..
Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu
Gündem

Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yürütülen dev operasyonda, 15 ayrı organize suç örgütüne büyük bir darbe ind..
Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı
Gündem

Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı

BMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD’deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, milli gururumuz KAAN’ın motor üretimine dair ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23