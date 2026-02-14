MASAK'tan finansal güvenliğe dev katkı! Muhasebeciler kara para ile mücadelede "stratejik çözüm ortağı" oluyor

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de kara para ve suç gelirleriyle mücadelede Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) önemli işler yaptığını anlattı.

İHBAR GÖREVİ

TÜRMOB olarak MASAK ile iki kez toplantı yaptıklarını belirten Yıldız, "Bizden istenilen 'senin mükellefinin eğer kara para ile ilişkisi varsa bize bildir.' Biz de bunun Türkiye şartlarında bir kamusal sorumluluk olduğunu ama ihbar ederek bu işi çözmenin kolay olmadığını aktardık. Kara para ile yapısal değişiklikler yaparak mücadele edilir. Yoksa ihbar etmeyle, polisiye tedbirlerle bir yere kadar gidilir" dedi.

MASAK'ın 16 Haziran 2025'te meslek mensuplarına yönelik yayımladığı Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) rehberine de değinen Yıldız şunları kaydetti: "Örneğin, mükellefin gitti büyük bir arazi aldı ve oraya da büyük bir villa yaptıysa bu işleme 'şüpheli işlem' diyor. Ya da bir müşterin seni işlemlerde hızlı hareket etmeye zorluyorsa bu acele ettirme baskısı 'şüpheli işlemdir' diyor. MASAK tek bir şüpheli işlem değil eğer benzeri işlemler var ve kanaatiniz oluştuysa bildirin diyor. Yani 3-5 şüpheli işlemden sonra mükellefin böyle bir ilişkisi varsa bunu bildirmemiz isteniyor. Ama bu işleri yapan adamlar zaten mafya diye tabir edilen kişiler. Muhasebeci zor durumda kalır, hayati tehlike oluşabilir. Bir de şüpheli diye bildirilen işlem gerçekten şüpheli çıkmazsa meslek mensubu tazminat yükümlülüğü ile karşı karşıya kalabilir."

HİZMETLER SEKTÖRÜ KAYIT DIŞINDA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın avukatlara gelir beyanları ve vergi durumlarıyla ilgili görüşmek için yazı göndermeye başladığının hatırlatılması üzerine Yıldız, "Hizmetler sektörü kayıt dışılığın en yaygın olduğu sektör. Maliye Bakanlığı kuyumcu, avukat, doktor, diş hekimi gibi çeşitli mesleklerde ortalama vergi matrahı beyanlarını açıklıyor. Çoğunun ortalamada asgari ücret kadar bile beyanlarının olmadığı ortaya çıkıyor. Bu sektörlerde kayıt dışılığın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Örneğin dişçiye gidiyorsunuz bir implant yaptırıyorsunuz dünyanın parası ama nakit istiyor. Avukatlara yönelikte inceleme başlattıkları bilgisini aldık. Hangi meslek olursa olsun kayıt dışılıkla mücadele edilmeli" dedi.

300 MİLYAR LİRALIK KAYIP

Toplantıda geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon düzeltmesi uygulamasının Hazine açısından kayba yol açtığını da kaydeden Yıldız, "Çeşitli hesaplamalara göre 300 milyar lira civarında Hazine'nin kurumlar vergisi cephesinde bir kaybına sebep oldu" dedi.