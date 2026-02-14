Karadeniz’de yeniden Alman disiplini: Samsunspor’un yeni hocası belli oldu!
Karadeniz temsilcisi Samsunspor'da Thomas Reis döneminin sona ermesinin ardından beklenen hamle geldi. Kırmızı-beyazlılar, Bundesliga tecrübesiyle dikkat çeken Alman teknik adam Thorsten Fink ile el sıkışarak direksiyonu yeniden bir Alman disiplinine emanet etti.
Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor, teknik direktörlük koltuğu için Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına vardığını resmen duyurdu. Kariyerinde Hamburg ve Basel gibi dev kulüpler bulunan tecrübeli çalıştırıcının, yarın Samsun'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İşte yapılan açıklama:
"Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Thorsten Fink, yarın Samsun'a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Samsunspor Futbol Kulübü"