SON DAKİKA
Hamas'tan Akit'e açıklama: Bu olmazsa silah bırakmayız

Hamas’ın önde gelen isimlerinden Mahmud Merdavi, Akit’e konuştu. Merdavi, Hamas’ın anlaşmaya bağlı olduğunu ancak İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Silah bırakma tartışmalarına da değinen Merdavi, “Haklarımız teslim edilirse, silahlar yeni Filistin Devleti’nin olur.” dedi.

Hamas’ın önde gelen isimlerinden Mahmud Merdavi, Akit TV’den Mahmut Muslihan’a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazze’de gündeme gelen “Barış Konseyi” planına ilişkin konuşan Merdavi, söz konusu girişimin farklı maddeler içerdiğini belirterek, bazı başlıkların Filistin halkının çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediğini söyledi.

Merdavi, Gazze’de halkın kendi topraklarında geleceğini güvence altına almasının, zorla göç ettirilmenin engellenmesinin ve sivillere yönelik saldırıların durdurulmasının temel öncelikleri olduğunu ifade ederek, “Halkımızın hedeflerini gerçekleştirmek için sürekli çaba gösteriyoruz” dedi.

 

‘HAMAS SİLAH BIRAKMAYACAK’

Silah bırakma tartışmaları hakkında net konuşan Merdavi, “işgal altındaki bir halkın direnişinin silah bırakmayacağını” söyledi. Silahın, hakların geri alınması için bir araç olduğunu dile getiren Merdavi, “Eğer bu haklar samimi, gerçek ve güvenilir bir vizyon çerçevesinde teslim edilirse, o zaman bu silah kurulacak Filistin devletinin mülkiyetine geçer ve devlet otoritesi çerçevesinde kullanılır” ifadelerini kullandı.

 

HAMAS ANLAŞMAYA BAĞLI

Merdavi, şu aşamada Gazze Şeridi’nde silahlı eylem yürütmediklerini belirterek bunun imzalanan anlaşmaya bağlılıklarından kaynaklandığını ifade etti. Ancak karşı tarafın anlaşmaya riayet etmediğini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı.

 

BÖLGESEL DENGELER VE DEVLETLERE ÇAĞRI

Yaşanan gelişmelerin bölge ülkeleri açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Merdavi, İsrail’in tutumunun süreci tehlikeye attığını belirtti. Bölgedeki devletlerin maruz kaldığı risklerin öncelik değişimine yol açtığını ifade eden Merdavi, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin güçlendiğini söyledi.

Bu ülkelerin Filistin ve Gazze başta olmak üzere Somali, Somaliland, Sudan, Suriye ve Yemen gibi bölgesel meselelerde önemli bir uyum içerisinde hareket ettiğini dile getiren Merdavi, bazı görüş ayrılıklarına rağmen iş birliği zemininin korunduğunu sözlerine ekledi.

