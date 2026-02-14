  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Türkiye'nin en çok değiştirilen soyisimleri F-35 alamadılar, Eurofighter talepleri reddedildi! Türkiye'den Kaan alacaklar ancak Ankara'nın bir şartı var Buralara giden dönmek istemiyor: Türkiye'nin en sakin illeri belli oldu! Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı Sevgililer günü öncesi ‘büyü’ tuzağı: 46 milyonluk vurgun çökertildi Antalya'da nehirler taştı sahil şeridi göle döndü! Serik ve Alanya'da sel felaketi: İşletmeler yerle bir oldu Yoğun yağış 18 ili vurdu! Devlet 604 iş makinesi ve 881 personelle sahada ŞOK’ta 100 üründe Ramazan kampanyası: Geçen yılın fiyatlarıyla satışta
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış sonrası Dim Barajı alarm vermeye başladı. Barajın maksimum doluluk kotuna yaklaşmasıyla birlikte başlatılan kontrollü su salımı, bölgede taşkın riskini zirveye taşıdı. Devletin tüm imkanları Alanya için seferber edilirken, yüzlerce vatandaş evlerinden tahliye edildi.

#1
Foto - Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı

Antalya Alanya'da metrekareye düşen 74,4 kilogram yağış sonrası Dim Barajı'nda su seviyesi kritik eşik olan 168,91 metreye ulaştı. Taşkın riskine karşı Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum katlar boşaltılırken, AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanları botlarla kurtardı. Antalya Valiliği, bölgede 501 personelin teyakkuzda olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı

Sağanak sebebiyle Dim ile Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado, muz ve portakal bahçeleri ile bazı evlerin giriş katları ve yollar su altında kaldı.

#3
Foto - Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı

Dim Barajı'ndaki kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler boşaltıldı. Su baskını yaşanan bölgede AFAD ekipleri, evlerinden çıkamayanları ve evcil hayvanları botlarla tahliye etti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile bölgede incelemelerde bulundu.

#4
Foto - Alanya’da baraj alarmı! Dim çayı taştı, mahalleler boşaltıldı

BARAJ KOTU 168,91 METREYE ULAŞTI Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünce kontrollü salım gerçekleştirildiği bildirildi. Baraj kotunun 168,91 metreye ulaştığı ve dolu savak maksimum çalışma kotunun 170 metre olduğu kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Taşkın riskine karşı Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ile Tosmur ve Kestel mahallelerinde bodrum ve zemin katta ikamet eden vatandaşlar, anonslarla tahliye edildi. Barınma ihtiyacı bulunanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinesinde kamu misafirhanelerine yerleştirildi." Tahliye çalışmaları kapsamında 161 personel, 41 araç ve 1 engelli taşıma aracının görevlendirildiği, 220 ev ve iş yerine tebligat yapıldığı, 314 vatandaşın tahliye edildiği, 48 vatandaşın kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin boşaltıldığı bildirildi. Açıklamada, 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu belirtildi. Öte yandan Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün 09.00'dan bugün 09.00'a kadar metrekareye 74,4 kilogram yağış düştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!
Gündem

Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...!

İBB’nin açtığı Kent Lokantalarını ‘asrın hizmeti’ olarak yere göğe sığdıramayan CHP’liler ve fonlu medyası, Ak Partili belediyenin açtığı Se..
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı
Gündem

Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı

Kredi kartlarında limit değişikliği için son 2 güne girildi. BDDK kararı doğrultusunda kredi kartı limitleri pazartesi günü yeniden belirlen..
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Giden gidene! CHP’de bir istifa daha
Gündem

Giden gidene! CHP’de bir istifa daha

CHP Hatay teşkilatında sular durulmuyor. Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23