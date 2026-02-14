Bülent Arınç’a reddiye..
Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...
Bülent Arınç diyor ki:
“Bu toplumun seçtiği adam, parlamentoda selam üzerine selam çakıyor. Çıkarcılığı baş tacı etmiş, parayla konuşan, tamamen duygusal ilişkiler peşinde koşan insanlar Meclis’te.”
Bu sözler, Sözcü’sünden başlayın, Yeniçağ’ına kadar. Cumhuriyet’ine kadar.
Saadet Partililere kadar hepsinin sayfalarında ve dillerinde şöyle aktarılıyor:
“Bu toplumun seçtiği adam çıkarcılığın baş tacı.”
Yani diyorlar ki..
“Toplum, Tayyip Erdoğan’ı seçti.. Adam çıkarcılığın baş tacı..”
Bize ahlak dersi veren.
Bize dürüstlük edebiyatı yapan.
Bize, “Pompacılık yapan Danıştay üyeleri var. Bunlara haksızlık yapıldı. Bunlara el uzatmak gerekir” diyerek ajitasyon yapan Arınç..
Kendisi pompacılık yapıyor..
