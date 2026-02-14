  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Semt Lokantası CHP’lileri ve fondaşlarını kudurttu: CHP yapınca asrın hizmeti, Ak Parti yapınca...! Aşağılık Yahudi insanlıktan çıktı: Filistinlilere işkence kutsal bir hizmet Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok… Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme Müfettişler milyonlarca lira zarara yol açan suç örgütünü çökertti! Devleti 316,5 milyon TL dolandırmışlar! 11 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı Bunu ancak Cumhuriyet ve Sözcü yapar! Milli değil ‘cımbız’ gazete Bölgenin sorunu işbirliği ve istikrar eksikliği Orta Doğu’nun kurtuluşu Kalkınma Yolu Projesi’nde Yunan’ın pervasızlığı tepki çekti! Gayri Askeri Statüdeki Sakız’da askeri tatbikat! AK Partili vekil, Özgür Özel ile böyle dalga geçti!
Gündem Bülent Arınç’a reddiye..
Gündem

Bülent Arınç’a reddiye..

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bülent Arınç’a reddiye..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...

Bülent Arınç diyor ki: 

“Bu toplumun seçtiği adam, parlamentoda selam üzerine selam çakıyor. Çıkarcılığı baş tacı etmiş, parayla konuşan, tamamen duygusal ilişkiler peşinde koşan insanlar Meclis’te.”

Bu sözler, Sözcü’sünden başlayın, Yeniçağ’ına kadar. Cumhuriyet’ine kadar.

Saadet Partililere kadar hepsinin sayfalarında ve dillerinde şöyle aktarılıyor:

“Bu toplumun seçtiği adam çıkarcılığın baş tacı.”

 

Yani diyorlar ki..

“Toplum, Tayyip Erdoğan’ı seçti.. Adam çıkarcılığın baş tacı..”

Bize ahlak dersi veren.

Bize dürüstlük edebiyatı yapan.

 

Bize, “Pompacılık yapan Danıştay üyeleri var. Bunlara haksızlık yapıldı. Bunlara el uzatmak gerekir” diyerek ajitasyon yapan Arınç..

Kendisi pompacılık yapıyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

"Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Siyaset

“Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor

Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi
Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi

Gündem

Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Gündem

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...
Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

Gündem

Arınç yine kızdırdı: Bu millet aziz değil! Uyanış, diriliş beklemeyin...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BEYAZ KELEBEK

Ali İhsan çok değerli yazıları en çok okuduğum gazete yazarlardan birisi. Akit Gazetesinin yıllarca zamanında okuduğumuz da oldu
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23