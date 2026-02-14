  • İSTANBUL
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gündem

Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda gözaltı, tutuklamalar yaşanmıştı. Burak Doğan'ın haberine göre; soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Şeyhmus Tatlıcı'nın test sonucu belli oldu.

Yapılan incelemelerde, Tatlıcı'nın testinde esrar ve kokain maddelerine rastlandığı ve sonucun pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi. 

 

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, aralarında iş adamı Şeyhmus Tatlıcı'nın da bulunduğu 15 kişi, uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, operasyonlar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonlarda, bugüne kadar birçok tanınmış isim gözaltına alındı.

Bazı isimler bu kapsamda tutuklanırken, bazı isimler ise test sonuçları ve ifadelerinin ardından serbest kaldı.

