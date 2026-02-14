  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üreticiden 20 TL'ye alındığı belirtilen salatalık, zincir markette 129 TL'ye satışa sunuldu; yaklaşık 5,5 katlık fiyat farkı tartışmaya yol açtı.

Üreticiden 20 TL'ye alındığı belirtilen salatalık, zincir markette 129 TL'ye satışa sunuldu; yaklaşık 5,5 katlık fiyat farkı tartışmaya yol açtı.
Bir zincir markette satılan salatalığın fiyatı, üretici ile raf arasındaki fark nedeniyle tartışmaya sebep oldu. Görüntülenen etikete göre salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi. Aynı ürüne ait üretici alış fiyatının ise 20 TL olduğu belirtildi. Bu durum, ürünün raf fiyatına gelene kadar yaklaşık 5,5 kat arttığını ortaya koydu.

 

"NASIL BU KADAR ARTIYOR?" 

Üretici ile market rafı arasındaki fiyat farkı, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, lojistik, komisyon ve diğer maliyet kalemlerinin bu denli yüksek bir artışı nasıl oluşturduğunu sorguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

HA GAYRET MAKETİN TÜM GİDERLERİNİ 1 KG SALATADAN ÇIKARACAKLAR?

Nihat Kızılçelik

Fahiş fiyat soygunculuğu başka bir şey değil 20 liralık salata fahiş fiyat soygunculuğu sadece marketlerde değil pazarlardada 120 liraya satan fahiş fiyat soyguncuları var denetim var mı yok belediye zabıtalarının görevi çarşı pazar marketleri denetlemek onu yapmıyorlar sanki milleti soyan bit pazarcılarmış gibi gidip bit pazarcıları denetliyorlar bu ülkede eğer fahiş fiyat vurgunuyla başa çıkılmak isteniyorsa zabıtalar gibi denetim görevinde olanlarıda denetlemek gerekiyor eğer denetliyende denetlenmezde hırsızlık yolsuzluk rüşvet alır başını gider
