Zincir markette tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran etiket! Herkes “Bu nasıl olabilir?” diye birbirine soruyor

Üreticiden 20 TL'ye alındığı belirtilen salatalık, zincir markette 129 TL'ye satışa sunuldu; yaklaşık 5,5 katlık fiyat farkı tartışmaya yol açtı.

Bir zincir markette satılan salatalığın fiyatı, üretici ile raf arasındaki fark nedeniyle tartışmaya sebep oldu. Görüntülenen etikete göre salatalığın kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlendi. Aynı ürüne ait üretici alış fiyatının ise 20 TL olduğu belirtildi. Bu durum, ürünün raf fiyatına gelene kadar yaklaşık 5,5 kat arttığını ortaya koydu.

"NASIL BU KADAR ARTIYOR?"

Üretici ile market rafı arasındaki fiyat farkı, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, lojistik, komisyon ve diğer maliyet kalemlerinin bu denli yüksek bir artışı nasıl oluşturduğunu sorguladı.