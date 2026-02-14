  • İSTANBUL
Gündem Müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Gündem

Müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir restoranda boğazına yiyecek kaçan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Bayrampaşa'da ailesiyle bulunduğu restoranda boğazına yiyecek kaçan kişi, iş yeri sahibince uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Terazidere Mahallesi'ndeki restorana ailesiyle giden kişinin boğazına yiyecek kaçtı. Hızla ayağa kalkan kişiye müdahale etmeye çalışan eşi başarılı olamadı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Muhammed Uluç'un Heimlich manevrası uyguladığı kişi, boğulmaktan kurtuldu.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yemek yiyen vatandaşın boğazına yemek kaçması ve Uluç'un uyguladığı Heimlich manevrası yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Uluç, "Gece saatlerinde bir aile yemek yemeye geldi. Yemeklerini yerken bir bağrışma duydum. Geldiğimde yenge hanım, ağabeye sarılmıştı, ne olduğunu anladım. Hemen Heimlich manevrası yaptım." dedi.

Lokmanın büyük olduğunu belirten Uluç, "Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Heimlich manevrasını, aldığımız eğitimlerden öğrendik. Gıda sektöründe çok sık yaşanıyor böyle şeyler." diye konuştu.

kilim ser

heyimliç, ay ne hoş bi isim; toriçelli gibi, çok bilimsel..
