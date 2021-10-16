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Ekonomi Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları açıklandı!
Ekonomi

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları açıklandı!

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru sonuçları merak ediliyor. Serdümen, motorcu, muhafız, topçu, muhafız, ikmal ve kurbağa adam branşlarında yapılacak olan alımlar, 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başlamıştı, 30 Eylül’de sona erdi. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları...

Yeniakit Publisher
2021-10-16 18:47:00 -
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alım sonuçları açıklandı!

Serdümen, motorcu, muhafız, topçu, muhafız, ikmal ve kurbağa adam branşlarında yapılacak alımlara ilişkin başvurular 30 Eylül’de sona erdi. Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvurularının ardından yazılı sınav ve ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi merak ediliyordu. 

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00'de sona erdi. Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2'nci seçim aşamalarına kadar olan süre içerisinde yapmaları gerekmektedir.

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYIN

Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20'si, meslek bilgisi sınavı puanının % 30'u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10'u, uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20'si ile mülâkat sınavı puanının % 20'sinin toplamıdır.

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