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Gündem Sahil Güvenlik ekiplerini görünce Türkiye sloganları attılar
Gündem

Sahil Güvenlik ekiplerini görünce Türkiye sloganları attılar

Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itilen 158 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerini görünce Türkiye sloganları attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 05:39:00 -
Sahil Güvenlik ekiplerini görünce Türkiye sloganları attılar

Çeşitli nedenlerle Ege ve Akdeniz üzerinden batılı ülkelere kaçak yollarla gitmek isteyen göçmenlerin dramı sürüyor.

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik acımasızca uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. 158 göçmen Türk kara sularına itilirken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yine imdada yetişti.

8 saldaki 158 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Mart saat 19.50’de, Seferihisar ilçesi Doğanbey açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 can salı içerisindeki 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'i Türkiye sloganları ile karşıladılar

Sahil Güvenlik ekipleri ise kurtarma anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören can salı içerisindeki göçmenler, alkışlarla "Türkiye” diye bağırarak sevinçlerini gösterirlerken, göçmenlerden birisinin “Yunan sularından alıp, bizi burada bırakıp kaçtılar” demesi de kayıtlarda yer aldı.

6 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan, yasa dışı yollardan Türkiye’yi terk etmeye çalışan 6 şüpheli de gözaltına alındı.

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